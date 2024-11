Lacrime per Alcaraz, è successo in diretta: brividi

Carlos Alcaraz cerca riscatto dopo le ATP Finals, intanto vive un momento estremamente commovente: lo spagnolo torna protagonista

In molti si aspettavano di vederlo confrontarsi in un ennesimo faccia a faccia con Jannik Sinner, ma le cose sono andate diversamente. Carlos Alcaraz è uscito prematuramente di scena alle ATP Finals, non riuscendo a raggiungere nemmeno le semifinali. Un verdetto sorprendente, per lo spagnolo, che ha pagato uno stato di forma non eccellente.

Dopo il rovinoso ko contro Ruud all’esordio, il murciano si è rifatto contro Rublev, ma è stato poi sconfitto nuovamente da Zverev, che ha calato sul terreno di gioco una delle prestazioni migliori della sua carriera. Nel frattempo, il suo grande rivale Sinner procedeva spedito senza inciampi e trionfando con una grande dimostrazione di superiorità.

Uno smacco duro da digerire, ma Alcaraz, come sappiamo, non è certo tipo da arrendersi senza lottare, anzi. Ci si attende adesso una pronta reazione da parte sua, per chiudere l’annata al meglio. Per lui, è stato comunque un 2024 importante, con i trionfi al Roland Garros e a Wimbledon, ma gli è mancata la necessaria continuità per tornare in vetta al ranking ATP, posizione per ora occupata da Sinner con grande autorità.

Smaltita la delusione di Torino, Alcaraz è pronto a scendere in campo per l’ultimo appuntamento stagionale. Quella Coppa Davis che la Spagna disputerà in casa, a Malaga, e che gli ha già riservato un momento davvero emozionante e commovente.

Alcaraz a Malaga per la Coppa Davis, abbraccio toccante con Rafa Nadal

La Spagna ha un motivo in più per provare a vincere. Sarà l’ultimo torneo di Rafa Nadal, che chiuderà la sua carriera da professionista. E tutti coloro che gli sono vicini vogliono aiutarlo a conquistare un ultimo, storico, trionfo.

All’arrivo a Malaga per allenarsi con i compagni di nazionale, Alcaraz si è abbracciato con Nadal. Le immagini dal ritiro della nazionale iberica hanno fatto il giro del web, l’emozione è apparsa palpabile. Siamo di fronte al definitivo passaggio di consegne tra i due, che proveranno a dare nuovamente spettacolo come già fatto insieme alle Olimpiadi.

Alcaraz si è mostrato determinato a dare il massimo e alla stampa ha dichiarato: “Potrò essere insieme a Rafa nei suoi ultimi momenti sul campo da tennis, ma non c’è solo questo. La Coppa Davis rimane un torneo che voglio vincere sin da quando ero bambino, voglio aiutare la squadra a farcela. Ma penso sia più importante per Rafa, voglio che si ritiri con un titolo”. L’Italia e Sinner sono avvisati.