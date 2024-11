Mike Tyson ed Elisabetta Canalis, fan increduli: annuncio emozionante

Dopo l’evento sportivo dell’anno arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: Mike Tyson ed Elisabetta Canalis. Fan increduli

Sono passati anni da quando, in coppia con Maddalena Corvaglia, sgambettava sul bancone del popolare tg satirico ‘Striscia la notizia’, eppure Elisabetta Canalis rimane la ‘velina’ per eccellenza. Con i suoi volteggi e le curve da capogiro ogni sera teneva incollati allo schermo milioni di telespettatori. Impossibile rimanere indifferenti al suo sex appeal e, infatti, nella sua ‘rete’ sono caduti in tanti, anche vip, da Bobo Vieri al divo di Hollywood, George Clooney.

Alla fine Elisabetta ha sposato Brian Perri, chirurgo noto e molto apprezzato negli Stati Uniti dove da tempo l’ex velina risiede. Un’unione benedetta dall’arrivo, il 29 settembre del 2015, di Skyler Eva e che si è conclusa nel 2023.

Da allora le sono stati attribuiti tanti flirt. Del resto, come detto, è quasi impossibile resistere al suo fascino. Neanche l’ex campione del mondo dei pesi massimi, Mike Tyson, ne è immune a giudicare dall’annuncio arrivato nelle ultime ore che ha mandato in estasi i fan dell’ex boxeur e di Elisabetta.

Elisabetta Canalis e Mike Tyson, il retroscena che non ti aspetti

Tutto ciò che coinvolge Mike Tyson diventa un evento. Nessuno come Iron Mike riesce a catturare l’interesse dei media, dei fan e semplici curiosi. E così anche il suo match di boxe con lo youtuber Jake Paul era l’appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

L’incontro, che è durato solo 16 minuti e che ha visto prevalere ai punti il 27enne youtuber, è stato trasmesso in diretta su streaming su Netflix ma tante star dello sport e vip hanno preferito gustarsi lo spettacolo dal vivo. Tra questi anche Elisabetta Canalis che, insieme al suo compagno Georgian Cimpeanu, era tra le migliaia di spettatori che hanno gremito gli spalti dell’AT&T Stadium di Austin per tifare per Iron Mike: “È il mio idolo, sono qui solo per lui”, ha spiegato l’ex velina.

Lo spettacolo non è stato esaltante, nonostante il 58enne ex campione del mondo abbia retto per 8 round, tanto che non sono mancati i fischi del pubblico quando Paul ha lasciato cadere i guantoni prima della campana finale e si è inchinato a Tyson in segno di omaggio a una delle leggende del ring.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Di tutt’altro avviso, invece, Elisabetta Canalis che ha voluto comunque ‘festeggiare’ con il suo idolo: “Alla fine abbiamo portato Mike a cena perché se lo meritava. Grande Iron Mike, sei riuscito ad emozionare intere generazioni e noi ti amiamo!”, ha scherzato l’ex velina nella didascalia che accompagna lo scatto, postato sul suo profilo Instagram, che la immortala in versione casual e sexy nella casa dei Dallas Cawboys.