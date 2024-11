Per Schumacher è finita: l’annuncio taglia le gambe

Per Schumacher ora è davvero finita: arriva l’annuncio che taglia le gambe ai sogni, i tifosi restano senza parole dopo quanto appreso

Brutta botta per Schumacher e tutti i suoi tifosi. Arriva un annuncio che i fan non avrebbero voluto sentire, ma a quanto pare c’è poco da fare dopo gli ultimi sviluppi nel mondo del motorsport in vista della prossima stagione. A parlare è direttamente Ralf Schumacher, non uno qualsiasi per la famiglia più famosa legata alla Formula 1. L’ex pilota, fratello di Michael e zio di Mick, ha detto la sua in maniera cruda, spiegando come stanno realmente le cose.

Con Michael impossibilitato a causa delle sue note condizioni di salute, è stato infatti proprio lo zio, che spesso ha preso sotto la sua ala protettiva Mick durante la sua fin qui giovane carriera, ad esporsi. Un ruolo che altrimenti avrebbe sicuramente ricoperto l’illustre padre di cui poco si sa visto il muro di privacy alzato sulle sue condizioni. La famiglia continua a mantenere un gran riserbo sull’intera situazione a partire dalla moglie Corinna.

Per Schumacher in Formula 1 è finita: arriva l’annuncio che taglia le gambe

Il sogno di Mick Schumacher è quello di tornare in Formula 1. L’ha sempre asserito in qualsiasi intervista concessa. Dopo la parentesi con l’Haas qualche stagione fa, da quel momento il più piccolo della dinastia Schumacher è stato al massimo pilota di riserva con la Mercedes e si è dovuto accontentare del campionato endurance. L’obiettivo di fare rientro poteva diventare realtà considerando i tanti cambi che ci saranno nelle monoposto da gennaio in avanti e invece nulla da fare, almeno per il 2025.

Il suo forte desiderio è definitivamente tramontato qualche giorno fa con l‘ingaggio di Gabriel Bortoleto da parte dell’Audi-Sauber, l’unica monoposto ancora libera. Non solo, le cose per il classe ’99 si sono ancor di più complicate in quanto adesso è in dubbio anche il suo ruolo come riserva della Mercedes. La casa automobilistica tedesca, infatti, deve scegliere se affidarsi ancora al figlio d’arte o virare su Valtteri Bottas, rimasto anche lui senza una vettura per il 2025. Una vera e propria mazzata resa ancora più aspra dalle dure parole dello zio Ralf riportate da ‘FormulaPassion’.

“Per sfortuna al momento il ritorno in Formula 1 per Mick non è un’opzione realistica. A meno che non succeda qualche problema ad uno dei titolari delle monoposto” è il laconico commento del più piccolo dei fratelli Schumacher. Che poi rincara la dose: “Adesso bisogna vedere chi sarà la vera riserva tra lui e Bottas. Altrimenti significa che Mick dovrà concentrarsi solo sulla carriera delle gare endurance” è la triste ma realistica chiosa.