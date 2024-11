Federer-Nadal, rivelazione agghiacciante: tifosi col fiato sospeso

Brividi e grande commozione, il ritiro di Rafael Nadal ha scosso l’intero mondo del tennis. E Roger Federer…

La giornata di martedì 19 novembre è stata una quelle indimenticabili per il tennis mondiale. O meglio storica, perché ad appendere la racchetta al chiodo è stato un protagonista che ha fatto la storia di questo sport. Ci riferiamo ovviamente a Rafael Nadal, il quale ha giocato il suo ultimo match ufficiale alla Martin Carpen Arena di Malaga, dove sono in corso le Final 8 della Coppa Davis 2024.

Il passo d’addio della leggenda maiorchina non è andato nel migliore dei modi, al contrario. La sconfitta incassata da Rafa, infatti, è stata determinante per l’eliminazione dal torneo della Spagna padrona di casa. Ciononostante, gli appassionati iberici (e non solo) hanno vissuto momenti di grandi emozioni ed infinita commozione. Semplicemente da brividi il tributo dedicatogli dentro e fuori l’impianto, accompagnato dalle lacrime dello stesso Nadal e da quelle delle migliaia di fan accorsi per omaggiare il suo ultimo giorno da professionista.

Finisce la gloriosa carriera di Nadal, la lettera di Federer è da brividi

Nelle ore precedenti all’incontro perso da Nadal era arrivato il tributo probabilmente più toccante della giornata. Quello dell’amico-rivale di sempre, Roger Federer che il 22 volte campione Slam aveva affiancato alla Laver Cup 2022 proprio nel giorno del suo ritiro. Il Maestro svizzero ci ha tenuto ad omaggiare Rafa con una lunga lettera, all’interno della quale ha speso bellissime parole per il 38enne di Manacor.

“Ciao, Rafa! Mentre ti prepari a concludere la tua carriera nel tennis, ho qualcosa da dirti prima di farmi prendere dall’emozione”, ha esordito Federer nel messaggio postato tramite i suoi canali social. “Mi hai battuto tante volte. Più di quante io sia riuscito a battere te. Mi hai affrontato in modi che davvero nessun altro è riuscito a fare. Sulla terra battuta mi sentivo come se stessi entrando nel tuo giardino, e mi hai fatto lavorare più di quanto avessi mai pensato di poter fare solo per mantenere la mia posizione. Mi hai fatto ripensare al mio gioco, arrivando anche a cambiare le dimensioni della mia racchetta, sperando in qualche vantaggio”, ha rivelato.

Nel prosieguo della lettera, Federer ha scherzato sulla nota superstizione di Nadal per poi soffermarsi sui passaggi segnanti della loro rivalità, sui successi ottenuti da Rafa e sul momento in cui lo spagnolo gli ha tenuto la mano nel suo passo d’addio un paio di anni fa. “Per me è stato fondamentale che tu fossi lì al mio fianco, non come mio rivale, ma come mio compagno di doppio. Condividere il campo con te quella notte e condividere quelle lacrime, rimarrà uno dei momenti più speciali della mia carriera”.

Infine, l’elvetico ha concluso il suo emozionante discorso scrivendo: “Voglio congratularmi con la tua famiglia e il tuo team, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel tuo successo. E voglio che tu sappia che il tuo vecchio amico tifa sempre per te, e continuerà a tifare allo stesso modo per tutto ciò che farai in futuro. Forza Rafa!”. Inutile dire che le parole di Federer hanno fatto il giro del mondo suscitando commozione tra appassionati ed addetti ai lavori. D’altronde, si sa, la grandezza di Roger non si è mai limitata alle sole vicende di campo, e questa ne è l’ennesima conferma.