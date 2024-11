Picchi (Regione Lombardia): “Milano ormai protagonista del grande Padel”

A margine della conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Premier Padel Milano P1 ha parlato Federica Picchi, Sottosegretario Giovanni e Sport della Regione Lombardia. Queste le sue dichiarazioni: “Milano sarà la protagonista di questo grande appuntamento per il Padel. La Lombardia in generale, ha puntato nel padel come sport traino per tanti giovani protagonisti e per atleti di tutte le età. Devo dire che i numeri degli impianti, sia dell’attività del padel è sempre crescente. Abbiamo comunque la Federazione Tennis e Padel che è una federazione ricca di iscritti (più di 65.000 iscritti). Il trend dei campi è crescente cosi come la quantità di impianti, che vede la Regione Lombardia come traino dell’Italia con una crescita del 19%, ovvero una percentuale molto significativa e sopra la media nazionale che si attesta al 10%. Siamo molto soddisfatti, noi come Lombardia ci siamo… viva il Padel, viva la Lombardia”.