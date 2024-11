Riva (Comune di Milano): “Premier Padel evento grandioso per la città”

A margine della conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Premier Padel Milano P1 ha parlato Martina Riva,Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano. Queste le sue dichiarazioni “È un evento grandioso in cui abbiamo creduto tantissimo, siamo alla terza edizione di un evento che fa tutto sold out nella città di Milano. Più che un semplice evento sportivo è una festa, una festa dedicata ai giovani e alle famiglie. Una manifestazione che dedica tantissime energie al coinvolgimento della città, anche quest’anno ci sono tantissime gratuità per le scuole e per i più piccoli, proprio per garantire una forma di intrattenimento accessibile a tutti. È un evento che permette a Milano di essere sugli schermi di tutto il mondo, quindi una grande forma di promozione per il turismo, è un evento che fa davvero la differenza nel ponte di Sant’Ambrogio, in cui milano accende gli alberi di Natale, in cui c’è la prima della Scala, insomma in momento in cui Milano è al centro dell’attenzione a livello globale. Il connubio sport e turismo è un po’ il trend della Milano di questi anni. Lo sport aiuta il turismo, perché è promozione televisiva e mediatica. E il turismo fa bene a tutto il tessuto produttivo della città di Milano, ovviamente si parla di una forma di turismo positivo che viene governato dal Comune di Milano perché la sostenibilità di quest’ultimo per noi è fondamentale”.