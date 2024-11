Sinner, annuncio sconvolgente dopo il trionfo a Torino: tutto così assurdo

Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino i fan di Jannik Sinner sono rimasti senza parole di fronte a un annuncio a dir poco sconvolgente

L’obiettivo di Jannik Sinner era quello di chiudere in bellezza un 2024 straordinario e finora il campione altoatesino ci sta riuscendo pienamente. Il 23enne di San Candido ha conquistato un altro trofeo, vincendo per la prima volta in carriera le ATP Finals: mai nessun italiano era riuscito in questa impresa. Sinner ha sconfitto in finale Taylor Fritz in due set (6-4 6-4) e si è preso la meritatissima ovazione del pubblico di Torino.

“Meraviglioso, per me è molto speciale, dal momento che è la prima volta che vinco qua in Italia – ha detto Sinner subito dopo aver vinto le ATP Finals – Questo mi riempie di gioia“. Eppure il fenomeno italiano non può godersi nemmeno questo successo fino in fondo.

Tutti sanno che sul numero uno al mondo pende ancora il ricorso della WADA (l’Agenzia Mondiale Antidoping) sulla sua assoluzione per la vicenda Clostebol, ovvero la sostanza trovata in quantità infinitesimale nel suo corpo nei controlli effettuati la scorsa primavera. Ma non è soltanto questo a turbare Jannik: il ‘complimento’ che gli ha riservato il New York Times ha suscitato un certo sconcerto anche tra i ‘Carota Boys’.

Sinner shock: l’assurdo commento dopo il trionfo di Torino

Il famosissimo quotidiano newyorkese ha celebrato Sinner per l’ennesima vittoria dedicandogli un bell’articolo, sottolineando come il tennista altoatesino sia ormai entrato nel cuore degli italiani proprio come sono riusciti a fare in passato atleti come Federica Pellegrini e Valentino Rossi. Il ‘New York Times’ ha poi evidenziato che il match di Sinner contro De Minaur, nonostante non si trattasse di una gara di cartello, ha attirato 2,27 milioni di telespettatori contro gli 1,7 milioni del big match Inter-Napoli.

Fin qui solo complimenti per Jannik, anche se poi il NYT si lascia andare a un commento che molti hanno trovato davvero fuori luogo. “Sinner cammina con i piedi a papera e non sembra avere né un pettine né un asciugacapelli”, scrive il famosissimo quotidiano statunitense, aggiungendo che la trasformazione dell’atleta italiano “da nessuno ad un modello Gucci lo ha reso diverso, ora nuova immagine per numerosi sponsor”.

Il pezzo del New York Times si conclude però continuando a esaltare il legame che si è venuto a creare tra Sinner e gli italiani. Secondo il quotidiano Jannik è probabilmente così tanto amato “per il suo comportamento calmo e fermo mentre gioca con grazia e furia“.