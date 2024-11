Torna Federer, l’annuncio in diretta: i tifosi quasi non ci credono

Roger Federer potrebbe fare di nuovo la sua comparsa nel mondo del tennis e questo ha lasciato senza parole tutti gli appassionati

L’ex fuoriclasse svizzero ha ormai appeso la racchetta al chiodo da un paio d’anni, ma di certo non è uscito dal cuore dei tifosi. Nonostante la grande crescita dei giocatori della NextGen, Sinner e Alcaraz su tutti, il fascino delle sue sfide con Nadal resta nell’immaginario collettivo.

Roger Federer non ha mai lasciato indifferenti gli appassionati di tennis. La sua classe è stata d’esempio per milioni di praticanti e al contempo irraggiungibile per tutti. Dal 2022 non abbiamo più la fortuna di vederlo con la racchetta in mano, ma il suo mondo è ancora estremamente grato per quello che ha ricevuto. Ognuno dei 20 Slam conquistati è stato magnifico, perché vincere è importante ma conta molto anche il modo in cui lo si fa. Il Re ha deposto la corona e ha lasciato campo libero a Nadal e Djokovic, che sono riusciti sfruttando l’anagrafe a prolungare i propri successi per un periodo ulteriore. A dire il vero, il secondo è ancora in una fase positiva della carriera, avendo portato a casa la scorsa estate una magnifica medaglia d’oro olimpica, al netto della mancanza di successi per il resto dell’annata.

Per il maiorchino, invece, l’ora del ritiro è scoccata, ma non avverrà prima di aver disputato un’ultima Coppa Davis da protagonista. A Malaga tutti si attendono il “Last Dance” del fenomeno spagnolo, al fianco del nuovo idolo Carlos Alcaraz. Una favola perfetta che merita un pubblico all’altezza. Tra gli spettatori dovrebbe esserci infatti anche il grande Federer.

L’ultimo atto di Nadal e la presenza di Federer: un finale di carriera super emozionante

Ad annunciare la presenza del grande amico ed ex rivale è stato proprio Nadal, nella conferenza stampa prima di Spagna-Olanda di Davis.

“Per quanto riguarda la presenza di Federer, non so se riuscirà a venire qui. Roger ci proverà anche se ha un programma molto serrato“. Sarebbe di certo bellissimo vederli di nuovo uno al fianco dell’altro, come avvenuto per la Laver Cup del 2022, il commiato dello svizzero.

Nadal nel frattempo resta concentrato sulle partite da disputare e aggiunge: “Non sono qui per ritirarmi. Sono qui per aiutare la squadra a vincere”. La squadra spagnola ha davvero una grande chance di alzare l’insalatiera, impresa che Rafa ha centrato già ben 4 volte nella sua immensa carriera.