Addio ad una leggenda del club: lutto terribile nel calcio italiano – Sportitalia.it

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il calcio italiano: ci ha lasciato una leggenda del club

Come un fulmine a ciel sereno è giunta una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Un nuovo grave lutto si abbatte sul mondo del calcio. Nelle ultime ore ci ha lasciato un noto ex calciatore che sia deceduto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Per Bruno Bianchi non c’è stato nulla da fare. Dopo il malore accusato in casa, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 76enne. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 27 novembre.

Classe ’47, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio grazie all’Inter allenata da Helenio Herrera. Con i nerazzurri però non è mai riuscito a trovare lo spazio che tanto desiderava nonostante lo stesso Herrera lo avesse definito uno dei migliori giovani da lui allenati. Nel corso della sua carriera calcistica ha vestito le maglie di Como, Rapallo, Alessandria e Venezia. Proprio nel team lagunari ha lasciato il segno, tanto da diventare uno dei calciatori più rappresentativi della storia del club tornato in Serie A quest’anno.

Lutto nel calcio italiano, addio ad una vera leggenda

Con la maglia dei veneti ha giocato per ben sei stagioni (precisamente dal 1969 al 1976) collezionando quasi 200 presenze con 43 reti all’attivo. Come riportato in precedenza ha lasciato il segno nel club in cui ha trascorso buona parte della carriera. Il club, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, lo ha voluto salutare nella migliore maniera possibile e, allo stesso tempo, ringraziarlo per tutto quello che ha saputo regalare ai tifosi.

“Il Venezia FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Bianchi, ex attaccante arancioneroverde che negli anni ’70 ha indossato la nostra maglia. Il club si unisce al dolore della famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società“.

I funerali di Bruno Bianchi saranno celebrati venerdì a Olgiate Comasco (piccolo comune a pochi chilometri da Como). L’ex calciatore sarà poi tumulato nel cimitero di Olgiate nella cappella di famiglia. Bruno Bianchi lascia la compagna Daniela, il figlio Simone e il fratello Franco.