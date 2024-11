Fiorentina, Gudmundsson ancora out a Como

Ripartire dalle certezze per continuare un cammino da 6 vittorie consecutive in Serie A. La Fiorentina si presenterà a Como ancora senza Albert Gudmundsson l’islandese è sulla via del recupero ma dovrebbe tornare tra i convocati solo nel turno successivo contro l’Inter.

Fiorentina, le ultime verso Como

Chi è già rientrato in gruppo sono invece Cataldi e Bove. Superati i problemi fisici i due dovrebbero essere della gara, con Palladino che dovrà decidere se schierarli dal 1′ minuto con Mandragora e Sottil che lottano per una maglia da titolari. Titolare che dovrebbe essere Dodo, con il terzino già rientrato dal Brasile dove è stato con la Nazionale senza però scendere in campo. Se brasiliano avrà recuperato dalle fatiche del viaggio partirà dall’inizio. Caso contrario toccherà a Kayode. Chi ci sarà sicuramente è poi Moise Kean. Il centravanti viola che ha già segnato 8 gol in campionato, è sceso in campo contro Belgio e Francia ed è pronto per continuare a trascinare la Fiorentina già dalla trasferta contro il Como…