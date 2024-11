Furia mai vista in F1: “State zitti”

Momenti di alta tensione in Formula 1: le parole appena pronunciate hanno completamente spiazzato tutti i fan

Il Mondiale 2024 di Formula 1 si avvia ormai alla conclusione. Mancano solo tre weekend al termine di una stagione che ha regalato grandi emozioni. Con il successo in Brasile, arrivato dopo 10 gare di ‘magra’, Max Verstappen è sempre più vicino alla conquista del suo quarto titolo iridato consecutivo: diverso il discorso nel Mondiale Costruttori, dove la McLaren ha 36 punti di vantaggio sulla Ferrari e 49 sulla Red Bull.

Nel frattempo all’interno del Circus non mancano tensioni, che derivano specialmente dai possibili passaggi di piloti da un team all’altro. Frizioni che si percepiscono soprattutto all’interno della Williams, che aveva già deciso i piloti per il 2025 ma che ora deve ritrovarsi a fare i conti con gli ottimi risultati ottenuti fin qui da Franco Colapinto.

Il 21enne argentino ha preso il posto di Logan Sargeant dopo il Gran Premio d’Olanda. In sei gare con la scuderia di Grove ha portato a casa cinque punti preziosi, dando sempre battaglia su ogni circuito. Eppure, nonostante queste ottime prestazioni, al momento Colapinto non ha un volante per il prossimo anno.

Furia totale in Formula 1: “Smettetela!”

La Williams, infatti, ha già deciso che nel 2025 i suoi piloti saranno Alexander Albon e Carlos Sainz, pertanto non c’è posto per Colapinto. In più anche tutti i sedili degli altri team sembrano ormai occupati. Una situazione che ha fatto arrabbiare non poco gli appassionati di F1, specialmente i fan del giovane sudamericano: in tanti si sono riversati sui social per esprimere tutta la propria frustrazione nel non poter vedere un talento di questo livello nel prossimo Mondiale.

Proprio questa valanga di critiche ha fatto sbottare uno dei suoi agenti, Jamie Campbell-Walter, che ha scelto di rispondere per le rime sul suo profilo X. “Ascoltate attentamente perché lo dirò solo una volta – tuona l’agente di Colapinto – Smettetela con le vostre opinioni, con i vostri insulti e smettetela di dirci come dobbiamo fare il nostro lavoro. Me ne occuperò e non ho bisogno di altri commenti”.

Jamie Campbell-Walter ha voluto ricordare a tutti i fan del pilota argentino che è con lui da molto prima che potesse contare su tutti questi sostenitori e resterà al suo posto anche dopo. L’agente ha poi rincarato la dose: “Tutti commettono errori e lui imparerà da essi. Concentriamoci su Las Vegas e sulle corse, ma per farlo ho bisogno che stiate tutti zitti“.