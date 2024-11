Inter, nessuna lesione per Calhanoglu: col Verona al massimo in panchina

In casa Inter c’era attesa per le condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il turco è tornato oggi ad Appiano Gentile e ha svolto gli esami strumentali del caso per capire le condizioni. Esami che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare per il turco. Solo un leggero risentimento all’adduttore che comunque costringerà Simone Inzaghi a sostituirlo. Con chi e come lo dovrà capire il tecnico nelle prossime ore. Il numero 20 nerazzurro è e rimane uno dei capisaldi della formazione milanese nonostante in questa stagione abbia mostrato segni di decadimento fisico.

Calhanoglu out, tre opzioni per l’Inter di Inzaghi

Al Bentegodi servirà tutta la profondità della rosa dell’Inter per riprendere la marcia “interrotta” dall’errore dal dischetto proprio di Hakan Calhanoglu contro il Napoli. Per sostituire il suo quasi insostituibile regista, Simone Inzaghi ha ben tre opzioni. Nel reparto nevralgico dei nerazzurri, il sostituto naturale sarebbe l’albanese Asllani. Esiste però anche la possibilità di adattare Piotr Zielinski o Nicolò Barella.

Tuttavia, Asllani, dopo essersi messo alle spalle l’infortunio al ginocchio, è pronto a riprendere le redini dell’Inter. L’ex Empoli, nella passata annata, in più di un’occasione per questioni di turnover aveva sostituito Hakan. E spesso lo aveva fatto con profitto. Tuttavia, questa volta c’è assoluto bisogno che Asllani cresca ulteriormente e dimostri di potersi prendere l’Inter sulle spalle.