Stefano Tacconi, un gesto non passa inosservato: l’ultima foto lo ‘smaschera’

Un gesto di Stefano Tacconi non passa inosservato: l’ultima foto ha “smascherato” l’ex portiere della Juve. Ecco dove era e come sta

Nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e specialmente dei tifosi juventini c’è sempre un posto speciale per Stefano Tacconi. L’ex portiere continua ad essere motivo di discussione tra i fan preoccupati soprattutto per le sue condizioni di salute dopo il grave aneurisma di cui fu vittima due anni e mezzo fa. Per sua fortuna le cose stanno andando per il meglio in quanto non solo è riuscito a mettere in salvo la propria vita (dopo mesi trascorsi in coma e in cui si temeva il peggio) ma anche a tornare ad una normalità pressoché totale.

Riacquistato mese dopo mese pure l’uso delle gambe, è stato protagonista più volte sia di ospitate in tv che a diversi eventi. Non ultimo il libro autobiografico appena uscito dal titolo “L’arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” edito da Rizzoli in cui Tacconi si racconta.

C’è ampio spazio, ovviamente, al tragico avvenimento che per poco non gli è costato la vita. Proprio sabato scorso era a presentare il libro al centro commerciale “Le Befane” di Rimini.

Stefano Tacconi “smascherato”: ecco dove era l’ex portiere

Un autentico bagno di folla ha accolto l’ex estremo difensore tra selfie e autografi dei tifosi. Dopo l’evento, Tacconi si è voluto intrattenere in città passando un sabato sera riminese, compiendo un gesto che non è passato inosservato.

L’ex Juve, infatti, ha trascorso la serata in relax in compagna della famiglia (presente la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea) e di alcuni amici al “Nettuno” di Piazzale Kennedy per godersi qualche ora di spensieratezza. Ha dimostrato anche qui grande disponibilità per farsi immortalare in qualche foto dai tifosi che l’hanno riconosciuto, prima di passare la notte all’hotel Amsterdam del gruppo Cimino Hotel dove ha pernottato. Il gesto più eclatante lo ha compiuto proprio quando era al “Nettuno”.

Qui, infatti, è stato accolto da Massimo Vendemini a cui ha donato la sua storica maglia numero 1 della Juventus degli anni ’80. La foto che immortala Vendemini in compagnia di Tacconi proprio al momento della consegna della casacca è comparsa su alcuni portali riminesi, mettendo così in luce questo bel gesto da parte dell’ex portiere.