Ufficiale il no ad Hamilton in Ferrari, colpo di scena inaudito

Il clamoroso colpo di scena ha lasciato di sasso tutti i tifosi della Ferrari: il ‘no’ a Lewis Hamilton ribalta tutto

I tre Gran Premi che mancano alla fine del Mondiale 2024 di Formula 1 rappresentano anche le ultime tre gare di Lewis Hamilton con la Mercedes. Il campionissimo britannico ha annunciato poco meno di un anno fa il suo passaggio in Ferrari a partire dalla stagione 2025: si chiude così uno dei rapporti più vincenti della storia della F1, caratterizzato da ben sei titoli mondiali in 12 anni.

L’obiettivo di Lewis è quello di provare a regalare un’ultima gioia ai tifosi della Mercedes per lasciarsi nel migliore dei modi. Il 39enne di Stevenage è salito due volte sul gradino più alto del podio in questa stagione (in Gran Bretagna e in Belgio) dopo un digiuno che durava dal penultimo GP del 2021 ad Abu Dhabi. Ovviamente il suo auspicio è che dal prossimo anno in Ferrari i successi possano tornare a essere molti di più.

In tanti, infatti, sono convinti che con la Rossa di Maranello sarà proprio l’otto volte campione del mondo di F1 a godere dei favori del pronostico. Altri, invece, ritengono che ormai Hamilton non sia più in grado di competere per il titolo anche guidando una vettura competitiva come quella del Cavallino rampante.

No a Hamilton-Ferrari: svolta clamorosa, fan gelati

Bernie Ecclestone, ex numero uno della F1, ha fatto chiaramente capire di essere uno degli ‘scettici’ sulle possibilità di titolo del campionissimo britannico. In una recente intervista rilasciata al ‘Daily Mail’, il 94enne imprenditore ha sottolineato di non credere a un Hamilton nuovamente campione del mondo.

“Credo che non ce la farà, non credo che sarà facile per Lewis, soprattutto in quella squadra”, le parole di Ecclestone, che poi entra maggiormente nel dettaglio: “Appoggeranno Charles Leclerc: è veloce ed è cresciuto lì. Non lo scaricheranno per nessuno”. Ma allora Lewis Hamilton ha fatto un errore ad accettare la proposta della Ferrari? In realtà, a detta dell’ex boss della F1, la mossa del pilota inglese è stata corretta.

“Non poteva più restare in Mercedes“, ha detto Ecclestone, che ha fatto poi notare come la scuderia di Brackley non abbia fatto molto per trattenerlo quando ha manifestato la volontà di andare via. “Quindi – ha concluso Ecclestone – è meglio che se ne vada“.