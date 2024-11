Ultim’ora da brividi: “Schumacher nel mio cuore”

Le ultime parole su Michael Schumacher hanno commosso i tantissimi fan del leggendario pilota della Ferrari

Max Verstappen è ormai molto vicino alla conquista del suo quarto Mondiale consecutivo. Salvo clamorosi ribaltoni negli ultimi tre Gran Premi della stagione il pilota olandese della Red Bull dovrebbe riuscire a gestire il vantaggio di 62 punti su Lando Norris: già nel prossimo weekend a Las Vegas il campione del mondo in carica avrà il primo match-ball per chiudere i conti.

Se dovesse davvero centrare il quarto titolo iridato di fila Verstappen si avvicinerebbe molto al record di Michael Schumacher, che riuscì a conquistare 5 Mondiali consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004. Il fenomeno di Hasselt avrebbe così l’occasione di andare a caccia di questo primato il prossimo anno. Eppure, nonostante il netto dominio di Verstappen sulla F1 delle ultime annate, sono in tanti a ritenerlo ancora un gradino sotto al leggendario pilota tedesco.

La pensa così anche Stefano Domenicali, senza dubbio uno dei personaggi più importanti del Circus. Il dirigente 59enne, oggi presidente e amministratore delegato del Formula One Group, in passato ha ricoperto i ruoli di Team Manager, direttore sportivo e poi anche Team Principal della Ferrari, succedendo a Jean Todt. Un incarico che ha mantenuto fino al 2014, quando è stato sostituito da Marco Mattiacci.

‘Schumacher nel cuore’: Domenicali da brividi

Nel corso della sua carriera ha poi assunto anche la presidenza di Lamborghini, ravvivando il brand e raggiungendo vari traguardi molto importanti. Nei suoi tanti anni in una Formula 1 sicuramente diversa da quella attuale il dirigente imolese ha potuto osservare da vicino tanti grandi campioni. Tuttavia per Domenicali il più grande di tutti non può che essere Michael Schumacher.

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma sicuramente Michael Schumacher, nel mio cuore, rappresenta qualcosa di unico“, le parole di Domenicali nel vodcast Box box box di Pirelli. L’attuale presidente del Formula One Group afferma di ricordare ogni attimo vissuto al fianco del Kaiser e anche il primo giorno in cui è arrivato a Maranello.

L’approccio di Schumacher è stato fin da subito “molto pragmatico” nonostante si trattasse di un campione del mondo. “È noto per essere molto diretto, molto duro in un certo senso – ha poi aggiunto l’ex Team Manager della Rossa – Veniva con degli appunti, un taccuino, una penna, e scriveva tutto”.