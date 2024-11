Zanardi è passato alla storia: annuncio da brividi

Alex Zanardi è entrato nella storia dello sport per diverse imprese nel corso degli anni: ce n’è una, però, che gli appassionati non potranno mai dimenticare

Il campione paralimpico di handbike ed ex pilota di Formula 1 ha fatto divertire anche i fan americani come pochi negli anni ’90. Gare da sogno in una categoria molto spettacolare, nella quale è riuscito a vincere due titoli.

Per tutti coloro che hanno l’età per ricordare, Alex Zanardi non è stato solo una fonte di ispirazione per gli atleti diversamente abili e per lo sport paralimpico. Il bolognese ha incarnato per molto tempo lo spirito della velocità, gareggiando sia in Formula 1 che nella Formula CART americana (ex nome della IndyCar). Proprio oltre oceano Alex ha trovato quella dimensione ideale per diventare campione del mondo, ben due volte, nel 1997 e nel 1998. Un trampolino di lancio che lo ha riportato in Europa, con i colori della Williams, per un’altra breve parentesi nel Circus.

Purtroppo, qualche tempo dopo, proprio nel campionato americano subì il tragico incidente in Germania, che gli costò l’amputazione delle gambe (settembre 2001) e l’inizio di una nuova vita. Le sue imprese sulle quattro ruote sono però impresse in modo indelebile nella mente degli appassionati e, come avvenuto proprio in queste ore, vengono spesso riproposte sui social. Su X, il profilo Motorchive, ha voluto riportare alla luce un evento che ha segnato l’ambiente delle corse negli anni ’90.

Alex Zanardi e quel magnifico sorpasso a Lacuna Seca: nessuno può dimenticarlo – VIDEO

L’8 settembre 1996, Alex Zanardi fu protagonista di uno dei più bei sorpassi della storia della quattro ruote. La sua vittima fu Bryan Herta, che inseguiva la prima vittoria nel CART. L’uomo che ora gestisce la carriera del figlio, Colton Herta, era in testa nel Gran Premio di Laguna Seca. Zanardi recuperò terreno giro dopo giro fino ad arrivare a meno di un secondo nel passaggio finale.

A quel punto si inventò quello che gli americani hanno ribattezzato “The Pass”, ovvero il sorpasso al Cavatappi, entrato di diritto nell’immaginario collettivo, come quello di Rossi a Stoner in MotoGP.

A ventisei anni di distanza, con le regole attuali, possiamo dire che il sorpasso sarebbe stato sanzionato con una penalità, visto il modo aggressivo con cui è stato sferrato. Zanardi prese la testa della corsa proprio all’ultimo respiro, mandando in estasi tutti gli spettatori. Basta rivedere il video per capire di che razza di manovra stiamo parlando.