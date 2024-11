Addio a un gigante di Formula 1, il messaggio: “È andata sempre peggio”

La Formula 1 perde un grande protagonista: l’addio è clamoroso, i tifosi restano a bocca aperta

Tempo di ribaltoni e grandi cambiamenti in Formula 1. Il motorsport si prepara a dire addio a un grande personaggio, protagonista in questo ambiente per tanti anni. Il tracollo degli ultimi tempi purtroppo ha avuto conseguenze gravissime su di lui, e non è stato possibile arrivare a un epilogo diverso. Una notizia forte salutata da tanti big del circus con parole strazianti.

Quando le cose non funzionano, bisogna cambiare. Non è una regola certa, ma un’abitudine che tutti, nel mondo dello sport e non solo, hanno fatto propria negli ultimi anni. Se poi la crisi è di lunga durata, come accaduto in Aston Martin, è naturale che cercare di dare una scossa all’intero team diventi inevitabile.

L’addio di Dan Fallows, da questo punto di vista, non è stato quindi una vera sorpresa. L’ormai ex direttore tecnico della scuderia di Silverstone ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il posto di responsabile della progettazione della vettura di Formula 1, pur rimanendo all’interno dell’azienda.

Una decisione molto importante arrivata, stando alle voci circolate negli ultimi giorni, dopo una lunga serie di vicende che avrebbero compromesso del tutto i suoi rapporti con Adrian Newey, ex capo Red Bull in arrivo in Aston Martin. Per quanto ci sia una ragione per questo addio improvviso, la notizia ha fatto comunque scalpore, come dimostrato dalle parole di alcuni big della Formula 1.

Addio Dan Fallows, terremoto in Aston Martin: il commento dei big

Se in molti sono rimasti sorpresi per questa decisione, è evidente che nell’ambiente la situazione tesa in Aston Martin fosse conosciuta da tutti. Lo ha confermato il commento a caldo di Ralf Schumacher, ai microfoni di ‘Formel1.de’: “All’inizio l’Aston Martin sembrava un razzo e Fallows ha avuto un peso nella definizione della vettura. La differenza tra lui e Newey è però che quest’ultimo è in grado di risolvere i problemi. Dan non è riuscito a farlo“.

Secondo l’ex pilota Fallows, a sua volta ex Red Bull, era convinto di poter sopportare un ruolo di maggior personalità in una nuova scuderia come l’Aston Martin, ricca e ambiziosa. Ma così non è stato, e con l’arrivo imminente di Newey ha deciso quindi di fare un passo indietro per non rischiare di arrivare a uno scontro che difficilmente lo avrebbe visto vincitore.

Un’analisi, quella di Schumacher, condivisa anche da un altro grande ex pilota: Jacques Villeneuve. In un’intervista al portale Grosvenor Sport, l’ex campione del mondo ha infatti dichiarato: “Non credo sia una sorpresa, l’Aston Martin è andata sempre peggio, gara dopo gara. Adesso toccherà a Newey prendere le decisioni“.

Secondo Villeneuve, quello che sta succedendo in Aston Martin è quello che succede sempre in Formula 1: se non ci sono i risultati, se non dimostri di essere abbastanza bravo, vieni messo da parte. Anzi, a suo parere in passato questo processo era anche più veloce, mentre oggi tanti professionisti rimangono in Formula 1 per molti anni pur non avendo grandi meriti, quasi si trattasse di una “sorta di club privato“.

Parole molto incisive che mettono Fallows spalle al muro: la responsabilità di quanto accaduto, secondo gli esperti, è solo ed esclusivamente sua.