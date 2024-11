Bagnaia, oltre al danno la beffa: è accaduto dopo il trionfo di Martin

Pecco Bagnaia ha dovuto fare i conti con una circostanza piuttosto particolare, dopo il trionfo di Jorge Martin in MotoGP, che ha concluso la stagione delle corse: cos’è successo

La gara di Barcellona di MotoGP ha concluso il campionato con la gioia negli occhi per Jorge Martin, il quale ha conquistato il titolo iridato. Lo spagnolo ha gareggiato lungo l’arco dell’annata sportiva in maniera davvero eccelsa, divenendo difatti il primo pilota di un team indipendente – Pramac Racing che adopera le due ruote della Ducati – a laurearsi campione del mondo nell’era del GP.

Per lui 508 punti con 10 vittorie e 16 secondi posti complessivi. La realizzazione di un sogno e il coronamento di un percorso in vista della sua prossima avventura, siccome già a giugno scorso ha fatto sapere che dalla prossima stagione gareggerà con l’Aprilia Racing, a seguito del ritiro dalle corse di Aleix Esparagaró. Dinanzi a dei numeri così imponenti, il rivale principale ovvero Pecco Bagnaia, dopo la gara di Barcellona che lo ha visto salire sul podio, ha dichiarato: “Non c’è nulla di disonorevole nel perdere”.

La solita sportività di Pecco, che a sua volta è stato ancora grande protagonista del Mondiale con 11 vittorie nei GP e 16 podi in 20 gare disputate, oltre a 10 medaglie nella Sprint. Risultati straordinari, che non sono comunque bastati per il titolo con la sua Ducati.

MotoGP, Jorge Martin vince ma Pecco Bagnaia è stato straordinario: che numeri per il piemontese

Per il centauro del Team Factory Ducati sono stati ben 31 punti in più della scorsa stagione, quando ha effettivamente ottenuto il secondo titolo iridato in top-classe: 498 punti rispetto ai 467 dell’annata anteriore. Ciò racconta di una crescita costante del campione, che progredisce di anno in anno, aumentando di fatto il rammarico per il mancato titolo di questa stagione. Nonostante i risultati, infatti, non è riuscito ad acciuffare il mondiale dinanzi a uno Jorge Martin da antologia.

In effetti, per dare un’idea: i 171 punti nelle Sprint gli sarebbero bastati per arrivare decimo in classifica senza correre nemmeno una delle gare lunghe. Per ciò che riguarda i Gran Premi, Pecco Bagnaia ha conquistato 370 punti, che valgono la top 3 di sempre. Infatti meglio di lui hanno fatto soltanto Marc Marquez nel 2019 con 420 punti e Jorge Lorenzo nel 2010 con 383 punti. La media del piemontese, considerando le gare in più rispetto al passato, è di 18,5 punti a GP. Eccellenti presupposti per un 2025 ancora da protagonista.