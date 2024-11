Hamilton da non credere: lo ha fatto prima di andare in Ferrari

Hamilton passerà in Ferrari dal 2025: prima, però, il campionissimo britannico ha voluto fare una cosa che ha davvero spiazzato tutti

Lewis Hamilton è pronto a correre i suoi ultimi tre Gran Premi con la Mercedes. Un legame, quello con la scuderia di Brackley, che si chiude dopo 12 stagioni, sei titoli iridati e tantissime emozioni regalate ai tifosi. Dal prossimo anno, infatti, il 39enne pilota britannico salirà al volante della Ferrari e diventerà quindi compagno di squadra di Charles Leclerc.

In molti ritengono che questa mossa potrebbe davvero consentire alla Rossa di tornare a lottare per il titolo piloti: diversi opinionisti credono oltretutto che Hamilton, con una Ferrari competitiva, abbia più chances di titolo rispetto allo stesso Leclerc. In attesa di trasferirsi a Maranello e cominciare questa nuova avventura con il Cavallino rampante il campionissimo britannico ha fatto una cosa che ha spiazzato tutti i suoi fan.

Il sette volte campione del mondo, come accennato, si prepara a disputare i suoi ultimi 3 GP con la Mercedes: la chiusura sarà ad Abu Dhabi domenica 8 dicembre. Proprio in quell’occasione la Mercedes che guiderà Hamilton avrà qualcosa di molto speciale. Il fenomeno inglese ha infatti deciso di omaggiare al meglio il TeamLH, ovvero la sua community di fan che gli ha fornito supporto costante durante tutta la sua carriera.

Hamilton, gesto pazzesco: i tifosi sono in estasi

La Mercedes con cui Hamilton correrà il Gran Premio di Abu Dhabi avrà quindi il maggior numero possibile di nomi dei sostenitori. Saranno 150 i fortunatissimi fan che potranno vedere il proprio nome sulla monoposto: con questo gesto il pilota della Mercedes, prossimo al passaggio in Ferrari, vuole ringraziare tutti coloro che non gli hanno mai fatto mancare il sostegno, sia nei momenti di gioia che in quelli più bui.

E’ proprio ciò che ha scritto Hamilton sui suoi profili social per annunciare l’iniziativa: il 39enne britannico ha voluto ringraziare il TeamLH per essere stato sempre al suo fianco. “Non riesco a immaginare nulla di più gratificante che inserire il maggior numero possibile dei vostri nomi sulla mia auto nell’ultima gara della stagione”, ha scritto Hamilton.

Ma come fare per partecipare? Entro la mezzanotte del 26 novembre è possibile registrarsi cliccando sul link fornito dallo stesso Hamilton sui suoi canali social e sperare di rientrare tra i 150 fortunati che vedranno il proprio nome scritto sulla W15 che correrà ad Abu Dhabi.