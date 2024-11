Colpo di scena, addio Bagnaia: annuncio sul ritiro

L’italiano della Ducati pensa al futuro, idee chiare e obiettivi ben definiti: i dettagli sul futuro prossimo di Pecco Bagnaia

Il mondiale di MotoGp si è concluso, ed ora inizia un lungo periodo di allenamento e riflessioni per tutti i piloti. E se ce n’è uno che avrà più di tutti qualcosa a cui pensare, quello è Pecco Bagnaia. L’italiano è arrivato secondo dietro a Jorge Martin con soli 10 punti di distacco ed il grande rammarico di non esser riuscito a vincere pur avendo portato a casa 11 vittorie nelle gare domenicali.

Una situazione che avrebbe messo con le spalle al muro chiunque, tranne il tre volte campione del mondo che nel corso della giornata di test ha parlato delle se sensazioni e anche del suo futuro.

“Non lo sto considerando come una sconfitta, nel senso stretto del termine, perché imparo dai miei errori. So che abbiamo perso il campionato per colpa di diversi errori e questa è una cosa in cui migliorerò. Non sono preoccupato da questo stop”, ha commentato Bagnaia.

Ed in effetti gli 8 zeri sono un bel macigno da portare sulle spalle, anche se l’italiano ha un’idea abbastanza precisa degli incidenti che l’hanno coinvolto. “È vero che tre di questi 8 zeri sono arrivati ​​da situazioni strane, ma si può e imparare [..] Come si può vedere sono stato messo fuori gioco da altri piloti, ma tutte e 3 erano situazioni che forse avrei potuto evitare”, ha continuato.

Pecco Bagnaia durante i test, lo spirito per il futuro: le parole dell’italiano

Secondo Bagnaia la prima è stata la parte peggiore della stagione, dove ha faticato a trovare ritmo anche in piste solitamente a lui favorevoli come Portimao. Il motivo? Alcune componenti della moto che erano state sostituite e che, una volta tornate quelle standard, hanno restituito feeling a Bagnaia.

Ma l’italiano non si abbatte, e non sembra preoccupato dal futuro che, nonostante il livello della concorrenza sia piuttosto alto, gli appare roseo e pieno di possibilità. “Sinceramente, non sono a un punto della mia carriera in cui voglio fossilizzarmi troppo ai numeri. Sono un pilota molto giovane e penso di avere ancora 8-10 anni di carriera davanti a me, quindi darò sempre il massimo, continuerò a cercare di essere veloce e forte, con la voglia di migliorare sempre”.

La cosa più importante per il campione della Ducati sarà aumentare in termini di titoli mondiali. Quello è l’obiettivo come evidenziato in conclusione dallo stesso Bagnaia.