Coppa Davis, Italia in finale: Berrettini e Sinner firmano il 2-0 all’Australia

Un anno dopo la conquista del trofeo l’Italia del tennis torna in finale di Coppa Davis. Gli Azzurri capitanati da Filippo Volandri e trascinati da Sinner e Berrettini firmano il 2-0 sull’Australia battuta un anno fa in finale.

La squadra azzurra chiude la sfida con l’Australia già nel pomeriggio dopo i singolari. Prima Berrettini vince in rimonta contro Kokkinakis 6-7 6-3 7-5. Poi Jannik Sinner vince per l’ennesima volta contro De Minaur in scioltezza 6-3 6-4.

Domani in finale la sfida sarà contro l’Olanda che ieri ha battuto la Germania.