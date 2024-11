È morto in un incidente, lutto tremendo nello sport

Il mondo dello sport è rimasto completamente gelato dalla notizia: il giocatore scompare in un incidente, il lutto è tremendo

Notizia davvero terribile quella arrivata nei giorni scorsi che ha visto un giocatore restare coinvolto in un tragico incidente d’auto che non gli ha lasciato scampo.

Una morte davvero drammatica e che ha lasciato tutto il mondo dello sport senza parole. A soli 30 anni, José Manuel Rojas, giocatore del Palmar Vereda Real, è deceduto a seguito di un terribile incidente che gli è stato fatale e che ha inflitto un lutto grave al mondo del calcio e non solo.

Il calciatore è rimasto bloccato nella carcassa dell’auto dopo l’incidente e le fiamme hanno poi avvolto la sua vettura non dandogli alcuna possibilità di sopravvivenza. Un evento tragico che ha sconvolto in primis la sua squadra che attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali non riesce ancora a credere di aver perso il proprio tesserato in questa maniera, commuovendo tutti i tifosi.

Lutto nel calcio spagnolo: Rojas muore in un tragico incidente

Il comunicato pubblicato dalla Palmar Vereda Real per annunciare la morte del proprio giocatore José Manuel Rojas è stato davvero straziante. La società andalusa ha espresso tutta la propria incredulità ed il proprio dolore per la morte di Rojas, sottolineando come il giocatore fosse una persona che brillava non solo in campo, ma anche fuori grazie alla sua personalità ed al suo carisma che affascinavano compagni e tifosi.

Chapi – scrive la Palmar Vereda Real ricordando il suo soprannome – era un ragazzo dal sorriso contagioso e non era solo un giocatore, ma era considerato anche una parte essenziale della famiglia andalusa. La sua morte è stato un colpo al cuore durissimo per la Palmar Vereda Real e i suoi tifosi che si sono voluti stringere attorno alla famiglia di Rojas in questo momento difficile e di grande dolore.

Il club andaluso ha chiuso il proprio comunicato affermando come il sorriso e l’energia di Rojas mancheranno a tutti all’interno della società e non solo ma che, allo stesso tempo, resteranno sempre vivi nel loro ricordo. E noi non possiamo fare altro che unirci a questo momento di dolore e di cordoglio in rispettoso silenzio, facendo le condoglianze e mandando un forte e virtuale abbraccio alla famiglia, agli amici e a tutte quelle persone che hanno conosciuto Chapi, affrante da questa tragica scomparsa.