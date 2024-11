Il più grande desiderio di Pogacar: la notizia è appena arrivata

La notizia è appena arrivata: ecco il vero obiettivo del fenomeno del ciclismo, lo sloveno Tadej Pogacar, in vista della nuova stagione

A soli 26 anni Tadej Pogacar ha già messo a segno imprese che lo consacrano come uno dei più grandi ciclisti di sempre. Si sprecano i paragoni con i grandissimi del passato, in primis con il ‘Cannibale’ Eddy Merckx al quale molti autorevoli commentatori e addetti ai lavori lo avvicinano per la sua stessa insaziabile fame di vittorie.

Nel suo 2024 da leggenda il fenomenale sloveno ha vinto Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale per un tris riuscito prima di lui solo all’irlandese Stephen Roche e, appunto, allo stesso Merckx. Non solo. Tadej ha lasciato il segno anche nelle classiche di un giorno conquistando la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro della Lombardia, quarto sigillo di fila come il ‘Campionissimo’ Fausto Coppi, a segno dal 1946 al 1949.

In pratica, Pogacar ha vinto in una sola stagione tutto quello che qualsiasi ciclista sogna di conquistare in un’intera carriera, un rendimento semplicemente mostruoso. Dunque, chiunque nei panni del 26enne sloveno avrebbe la ‘pancia piena’. Tadej no, ha ancora fame tanto da aver fatto sapere quale sarà il suo prossimo obiettivo in vista di un 2025 che di sicuro lo vedrà come l’avversario da battere per tutti.

Il grande obiettivo di Pogacar: non l’ha mai vinta

Come ricordato nel primo paragrafo, Tadej Pogacar ha vinto tutto o, meglio, quasi tutto visto che nella sua collezione manca una gemma, la Milano-Sanremo. Non per nulla, uno dei suoi obiettivi nella prossima stagione è proprio quello di impreziosire ulteriormente il suo già ricchissimo palmares con la ‘Classicisissima di primavera’.

È quanto reso noto da Fabio Baldato, uno dei tecnici della della UAE Team Emirates, il team di Pogacar che, nella scorsa annata, ha raccolto ben 82 vittorie classificandosi nuovamente al primo posto nella classifica UCI a squadre. Intervenuto su OASport, Baldato si è soffermato sugli obiettivi del 26enne sloveno per la nuova stagione: “L’obiettivo sarà quello di ripetersi. Il Tour resterà un obiettivo principale così come le Grandi Classiche. Tadej più di tutto vuole la Sanremo e cercheremo di metterlo in condizione per correrla al meglio”.

Non c’è che dire, Pogacar ama le sfide. La Milano-Sanremo è tra le classiche monumento quella che meno si addice alle sue caratteristiche visto che tradizionalmente è ad appannaggio degli sprinter. Evidentemente Tadej ha la grande ambizione di vincere tutte le più prestigiose corse del calendario ciclistico, motivo per il quale probabilmente diserterà il Giro d’Italia: “Il Giro l’ha vinto, il Tour anche – conclude Baldato – gli manca la Vuelta da vincere, quindi, conoscendo le sue grandi ambizioni, lo vedo più vicino alla corsa spagnola, ma tutti i programmi li definiremo a dicembre, in ritiro, come ogni anno”.