Incredibile Sinner, i tifosi non se l’aspettavano: il verdetto è arrivato

L’annuncio sul futuro di Jannik Sinner è arrivato chiaro e tondo: ecco cosa può accadere al tennista italiano nei prossimi anni

Momento davvero magico per Jannik Sinner in campo. Il tennista italiano ha confermato alla stragrande il suo primo posto assoluto nel ranking ATP, vincendo anche le Finals di Torino e meritando il titolo di tennista migliore al mondo per il 2024. Un’annata fantastica, che lo ha portato anche a sbloccarsi nei tornei del Grande Slam, trionfando sia in Australia che negli USA.

Insomma, un 2024 indimenticabile che Sinner vuole chiudere ancora meglio. Ovvero trascinando l’Italia del tennis maschile a vincere la sua seconda Coppa Davis consecutiva, lo storico torneo per nazioni che lo sta vedendo protagonista nella fase finale di Malaga. Già nella serata di giovedì Sinner ha dato una grossa mano alla formazione azzurra contro l’Argentina, prima battendo il suo rivale diretto Sebastian Baez, poi assieme a Matteo Berrettini si è imposto nel doppio.

Vista l’eliminazione in quel di Malaga della Spagna, che era tra le squadre favorite alla vigilia, ora tutti i riflettori sono puntati su Sinner, che potrà nuovamente approfittare del flop di due fuoriclasse come Rafa Nadal e Carlos Alcaraz (sconfitti dall’Olanda). Lo sa bene anche Feliciano Lopez, attuale direttore della Coppa Davis.

La previsione sul futuro di Sinner: ecco quanto potrà vincere

Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, lo stesso Feliciano Lopez (con un passato da longevo tennista fino al 2023) ha voluto parlare delle prospettive di Jannik Sinner. Ovvero di dove potrà arrivare l’attuale numero 1 al mondo in termini di trionfi e di vittorie dei tornei più prestigiosi.

Questa la previsione dello spagnolo riguardo al pupillo azzurro: “Quest’anno Jannik ha vissuto una stagione fuori da ogni logica vincendo un numero di gare davvero senza senso. È un tennista totalmente diverso rispetto a due anni fa, e vuole ancora migliorare e ora mi chiedo come potrebbe giocare se dovesse proseguire così. Quanti Slam potrà vincere? Difficile prevederlo, me lo chiedo spesso anche di Alcaraz. Diciamo che arriverà a doppia cifra, intorno ai 14“.

Un numero che sarebbe davvero iconico per Sinner, perché vincendo così tanti tornei di primo piano raggiungerebbe un mito come lo statunitense Pete Sampras, proprio fermatosi a 14 slam in carriera. Un passo alla volta per Jannik, che dopo il termine di questa strepitosa stagione punterà subito a riconfermare la vittoria agli Australian Open a gennaio.