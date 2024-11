Inter, a Verona con l’obiettivo di dare continuità

L’Inter vuole riprendere nel migliore dei modi il cammino per riconquistare il primato in Serie A. Per fare questo la truppa di Inzaghi si concentra anzitutto sulla sfida contro il Verona al Bentegodi. Un appuntamento da non fallire per i nerazzurri.

Questa Inter deve ancora limare qualche difetto strutturale in termini di posizionamento difensivo. Lautaro non ha ancora raggiunto uno stato di forma eccellente, ma la stagione è lunga e il tempo per rimettersi in carreggiata per prendersi il primo posto c’è ancora. E gli impegni saranno sempre più fitti da ora in poi nel finale di 2024 impegnativo.