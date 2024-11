Inter-show al Bentegodi, Verona battuto 5-0

Show Inter al Bentegodi, i nerazzurri si sono imposti 5-0 al termine di un match dominato dall’inizio alla fine. In gol Correa, doppietta Thuram, De Vrij e Bisseck. I ragazzi di Inzaghi chiudono i conti nella prima frazione per poi gestire nella ripresa. Dopo il ko di Firenze perde ancora l’Hellas.

Verona-Inter, le formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-show, Correa e Thuram decidono

Parte forte il Verona che dopo 6 minuti colpisce la traversa con Tengstedt. Tchatchoua ruba palla a Bastoni e scarica sul centravanti danese che calcia di potenza centrando l’incrocio dei pali. Passano 120 secondi e Correa risponde. Anche per lui traversa. Pareggia il conto dei legni l’Inter, colpo di testa sotto misura dell’ex Lazio che prende il tempo a Tchatchoua ma è sfortunato. Gara che si stappa al 18′. A segnare è proprio Correa. Azione avviata dal nuovo entrato De Vrij(infortunio per Acerbi), velo di Correa che chiede e ottiene il triangolo in velocità a Thuram e scavalca Montipò con un delizioso tocco morbido. Tempo 5 minuti e Correa restituisce il favore a Thuram 0-2. Gran palla in verticale di Correa per l’attacco alla profondità del numero 9 nerazzurro che salta Montipò in uscita e deposita in rete col destro. Tutto troppo facile per l’Inter. Al 26′ è poi doppietta per il Francese. Quarta marcatura multipla in Serie A quest’anno. Gol in fotocopia dell’attaccante francese che innescato da Bastoni, aspetta l’uscita di Montipò e lo evita per poi appoggiarla in fondo al sacco con un comodo tocco. Poker che arriva al 32′ con De Vrij. Non si ferma la squadra di Inzaghi, trovando anche il quarto gol: assist di Asllani per la girata di prima intenzione dell’olandese che piega le mani di Montipò. 0-5 che porta poi la firma di Bisseck. Colpo di tacco di Correa per il grande movimento dentro l’area del centrale tedesco che si gira sul destro e la mette sotto l’incrocio dei pali col destro.

Gestione Inter, crollo Verona

Zanetti cambia subito 4 uomini. Fuori Bradaric, Mosquera, Harroui e Dawidowicz. Dentro Lazovic, Sarr, Dani Silva e Ghilardi. Dentro Zielinski per Barella nell’Inter. Polacco subito pericoloso al 47′, Montipò evita la sesta rete respingendo la conclusione. Al 60′ a provarci è Asllani. Carica il sinistro dalla distanza l’ex Empoli, blocca a terra senza problemi Montipò. Inzaghi cambia ancora. Fuori Thuram e Bastoni, dentro Aranutovic e Frattesi. L’Inter passa a 4 in difesa. Al 68′ fuori anche Tengstedt nel Verona. Dentro Suslov. Ultimo cambio per Inzaghi al 74′. Fuori Carlos Augusto. Esordio stagionale per Buchanan. Al 91′ è poi Correa sfiorare la doppietta con il secondo legno di giornata(incrocio dei pali). Dopo 2 minuti di recupero termina 0-5 con l’Inter ora momentaneamente prima a +2 sul Napoli.