Mazzata tremenda per Bagnaia: cala il gelo

Batosta per Pecco Bagnaia, oltre al danno la beffa: cala il gelo sul pilota Ducati, sconfitto nel mondiale 2024 da Jorge Martin

Il lieto fine per Pecco Bagnaia non è arrivato nel Motomondiale 2024 che si è appena concluso. Il due volte campione iridato non è riuscito nell’impresa, quasi impossibile, di colmare il gap che lo separava da Jorge Martin nell’ultimo gran premio della stagione, corso peraltro in casa dallo spagnolo. Una sconfitta che Pecco ha accettato con grande sportività, nonostante in molti, e forse lo stesso pilota piemontese, ritengano non sia del tutto meritata.

Ad aprire il dibattito sull’epilogo di questo mondiale sono stati in particolare dei dati piuttosto eloquenti: Bagnaia è arrivato secondo pur vincendo 11 gare, contro le sole 3 del rivale. A fare la differenza nella classifica finale non è stata tanto la maggior continuità di rendimento dello spagnolo, quanto la sua maggior incisività nelle Sprint Race.

Se è vero che entrambi ne hanno vinte molte, è altrettanto vero che ben cinque volte Bagnaia nelle Sprint non ha conquistato punti, scivolando così piuttosto indietro in classifica. La domanda che tutti si pongono, alla fine del mondiale, è quindi se sia giusto che un pilota possa vincere il titolo grazie alla maggiore costanza nelle gare brevi, anche a fronte di un percorso meno entusiasmante in quelle ufficiali.

Domanda che rimarrà sicuramente senza risposta, ma che ha portato molti addetti ai lavori e opinionisti a dividersi. E se in molti hanno puntato il dito contro il regolamento, in difesa di Pecco, è arrivata nelle ultime ore una doccia gelata per Bagnaia: c’è infatti chi è assolutamente convinto che il titolo vinto da Martin sia più che meritato.

Bagnaia gelato, parole durissime nei confronti del pilota Ducati: cosa è successo

Si può non essere contenti, da tifosi di Bagnaia, per la sconfitta nel Motomondiale del pilota due volte iridato, alla vigilia grande favorito anche per questa stagione. Ma non si può assolutamente dire che Martin non abbia meritato questo trionfo, il più importante della sua carriera.

Questo è il pensiero non solo dei tifosi spagnoli, ma anche di alcuni importanti commentatori italiani, che hanno voluto puntare il dito non solo sulle problematiche relative alla gestione dei punteggi, ma anche sulla mancanza di continuità di Pecco in questa annata in alcuni frangenti.

In altre parole, se Martin ha avuto la meglio non è per forza colpa del regolamento. Questa la sintesi del pensiero di Paolo Ianieri, noto giornalista ed esperto di MotoGP, intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Martin ha meritato la vittoria. Se commetti otto errori e l’altro ne fa la metà, risultando più costante, alla fine è normale che paghi“.

Questo non vuol dire che non si possa comunque discutere di un sistema di punteggio che andrebbe rivisto, sottolinea Ianieri. Ma a parità di condizioni non si può che applaudire a un pilota, Martin, che ha saputo sfruttare ogni occasione per costruire il suo bottino di punti e il suo successo straordinario.