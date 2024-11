Cagliari, Giulini: “Grande prestazione, non era facile su questo campo”

Dopo il pareggio 2-2 in casa del Genoa, il presidente del Cagliari si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della prestazione dei suoi.

Le è piaciuto questo Cagliari?

“Il campo di Marassi è sempre molto complicato. Curve piene e giocare qua è sempre difficile. Ho sentito uno stadio che ribolliva per aiutare il Genoa e la nostra prestazione oggi è motivo di orgoglio. Mattone su mattone dobbiamo costruire la nostra salvezza. Faccio i complimenti anche il Mr. che oggi ha fatto 200 panchine in serie A”.

Cosa le è piaciuto di più oggi?

“Oggi tutti sono entrati in campo con grande personalità. Mi spiace per Gaetano che non è riuscito a fare gol dopo la bella prestazione e se lo meritava ma sono contento di tutti, anche di Sherri che ha fatto una buona gara su un campo difficile”.

Come ha vissuto il momento del rigore finale?

“Ho visto la chiacchierata con Mina e penso che sia stato intelligente a lasciare la palla a Piccoli che è stato freddo, così come lo è stato Marin nel primo tempo. In qusto stadio non è mail banale”.