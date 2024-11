Camila Giorgi svela una verità sconcertante, sorpresi i suoi fan

Le ultime dichiarazioni di Camila Giorgi non sono banali: un annuncio che lascia i tifosi dell’ex tennista azzurra senza parole

In una stagione 2024 che ha riservato grandissime gioie al tennis italiano maschile e femminile, c’è stato, tra i tanti avvenimenti, uno che a un certo punto è passato quasi sotto silenzio, ma del quale si è discusso comunque a lungo e che continua ad alimentare il dibattito. Vale a dire, il ritiro dai campi di Camila Giorgi.

La tennista classe 1991 è stata per tutta la sua carriera un personaggio divisivo, dal punto di vista strettamente tecnico e non solo, con diverse controversie che l’hanno coinvolta in campo e fuori. Un grandissimo talento, il migliore di sicuro della sua generazione, quello di una atleta che quando era in giornata poteva competere con le migliori al mondo. E non per caso, dopo Flavia Pennetta e prima dell’avvento di Jasmine Paolini, era stata l’unica azzurra a trionfare in un WTA 1000.

Un talento tuttavia discontinuo, che non le ha permesso di raggiungere quei livelli che molti immaginavano per lei. Più volte all’interno della top 30, ma mai capace di fare il salto di qualità definitivo. Fino al ritiro, avvenuto in maniera silente alcuni mesi fa e con la ‘sparizione’ per diverse settimane da tutti i radar, sui social e non solo.

Oggi, Camila è felice e può dedicarsi alle sue passioni come quella per la moda e l’abbigliamento. Sempre seguitissima su Instagram, ha ripreso a postare scatti, stories e video con regolarità. E proprio sul suo profilo ha risposto alle domande dei fan, con un doppio annuncio che ha sorpreso tutti.

Camila Giorgi, niente ritorno in Italia e niente ritorno al tennis: decisione definitiva

Camila è in Argentina, come testimoniato dalla geolocalizzazione Buenos Aires nella home del suo profilo. Lì, ha trovato l’amore e a quanto pare non torna sui suoi passi da nessun punto di vista.

Ha ufficializzato la sua relazione con il politico argentino Ramiro Marra, spiegando: “L’ho conosciuto nel suo ufficio, è stato amore a prima vita. Da qui non mi muovo più“. E non ci sono nemmeno possibilità di rivederla in campo. “Quando chiudo una porta non la riapro più – ha aggiunto – Volevo smettere da anni, è una vita pesante quella della tennista“.