La Fiorentina non si ferma più, 2-0 al Como: prima Adli, poi il solito Kean

Non cambia registro che sia in casa o in trasferta: la Fiorentina sa solo vincere. Al Senigallia arriva la settima gemma della squadra di Raffaele Palladino che con un gol per tempo supera lo scoglio Como. Nella prima frazione di gioco un gran gol di Adli con la complicità di Audero permette ai viola di chiudere in vantaggio i primi 45′, poi nella ripresa nel miglior momento dei padroni di casa il solito Kean raddoppia e lancia i gigliati al secondo posto in classifica. Nei minuti finali, ingenuità di Dossena e Como in dieci uomini per il rosso diretto a Dossena per vistosa sbracciata su Adli.