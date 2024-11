Lazio, Baroni: “Contenti dei risultati. Olimpico? Sempre più sorpreso”

Poco dopo il termine di Lazio-Bologna, Marco Baroni tecnico biancoceleste ai microfoni di Dazn. “La squadra mi piace perché traspare la voglia di giocare e fare un calcio offensivo, lo fa con coraggio e personalità. Poi siamo contenti dei risultati e per il club ed i tifosi, ma principalmente voglio che questa squadra crei una forte identità giocando sempre con questo piglio. Vengo da campionati dove ho sempre avuto bisogno di tutti, questo aspetto di usare tutti è importante, io so bene che quando cambio qualcuno do delle opportunità e questo la squadra lo ha gradito. Sarebbe bello pensare sempre di avere 22 titolari, per essere all’altezza di ogni partita. L’Olimpico? Rimango sempre più sorpreso. Parlavo di emotività che la squadra deve trasferire sugli spalti, la gente lo avverte”: