Lazio-Bologna 3-0, Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru fanno sognare Baroni

Vince 3-0 la Lazio contro il Bologna nel posticipo domenicale della 13^ giornata di Serie A. Biancocelesti che fanno fatica nella prima frazione e la vincono nella ripresa. Il Bologna crolla alla distanza dopo essere rimasto in 10, espulso Pobega. In gol Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru.

Lazio-Bologna, le ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano.

La partita

Parte meglio la Lazio pericolosa dopo 13 minuti con Castellanos. Aveva sbagliato Lucumi, l’argentino di prima intenzione da metà campo ha provato la conclusione dato che Ravaglia era ampiamente fuori dai pali, ma la conclusione va fuori. Al 20′ a provarci è poi Orsolini per gli ospiti. Prima chance per il Bologna: palla recuperata da Odgaard e servita a Freuler, appoggio a rimorchio per il numero 7 che prova la conclusione a giro, che finisce larga. Prima della mezz’ora Bologna ancora pericoloso con Castro, poco dopo ci prova Guendouzi per la Lazio. Gara che cambia al 35′ con l’espulsione di Pobega. Che ingenuità del numero 18: entrataccia su Guendouzi in una zona assolutamente non pericolosa, secondo giallo e scatta l’espulsione per lui. Allo scadere del primo tempo ci prova Vecino ma si resta 0-0. Al 66′ la Lazio segna con il subentrato Dia, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell’assist-man Castellanos. Vantaggio Lazio che arriva comunque al 69′ con Gigot. Gol da calcio d’angolo della Lazio, Moro spizza il pallone di testa, Gigot anticipa Beukema sul secondo palo e la mette dentro da due passi! Vantaggio che diventa doppio al 73′, in gol va Zaccagni. Percussione di Pellegrini, palla a Zaccagni che riceve, si accentra e lascia partire un destro che si insacca all’angolino! Allo scadere è poi Dele-Bashiru a segnare il definitivo 3-0 biancoceleste. Dopo 3 minuti di recupero termina così il match dell’Olimpico. La Lazio aggancia Atalanta, Inter e Fiorentina a -1 dal Napoli capolista.