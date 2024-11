Muore una figura di spicco dello sport italiano, tremendo lutto – Sportitalia.it 

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle scorse ore, lo sport italiano: se ne va una figura di spicco, tifosi in lacrime

Un altro grave lutto ha colpito lo sport italiano nelle ultime ore. Un’altra importantissima perdita che lascia gli appassionati senza parole. Una scomparsa che colpisce, in particolar modo, il mondo dello sci.

Come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia della morte di Alfredo Pasini. Un nome importante per quanto riguarda il panorama sportivo invernale. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 76 anni. Nativo di Colarete (frazione di Valgoglio provincia di Bergamo), l’ex sportivo si è fatto apprezzare prima nello sci di fondo e poi in quello relativo all’alpinismo. I suoi tifosi e la gente del posto lo soprannominavano “Re della raspa“.

Oltre al suo importante cv, anche il palmares è di tutto rispetto: in bacheca, infatti, ha collezionato vittorie come il “Trofeo Parravicini” ed il “Trofeo Sora“. Lascia la moglie Albertina Fornoni (i due sono stati sposati per quasi 50 anni) e due figli: Renato e Fabio. Anche loro hanno cercato di seguire le orme del padre: ex azzurri dello sci di fondo, ora ricoprono rispettivamente il ruolo di allenatore della squadra femminile Milano-Cortina 2026 e skiman della nazionale juniores.

Lutto nello sport italiano, addio ad una vera e propria icona dello sci

Ad annunciare la scomparsa di Pasini proprio i due figli. Lo hanno fatto rilasciando alcune dichiarazioni al quotidiano “Eco di Bergamo” in cui hanno voluto ricordare la figura del padre, sia dal punto di vista sportivo che umano. Pasini, infatti, viene elogiato come uomo che ha saputo insegnare i valori non solo dello sport, ma anche della vita sia a Renato che a Fabio.

“Alle gare non lo vedevi mai in giro, ma sapevi che c’era. Uomo di poche parole ma tanti fatti. Dopo il lavoro ci portava a Valcanale a fare sci alpinismo” ha precisato Renato. Anche l’altro figlio Fabio ha voluto ricordare un aneddoto di poche settimane fa: “Il 7 ottobre lo hanno chiamato a Sovere per accendere la fiaccola dei campionati italiani Ana di corsa in montagna a staffetta. E’ stata la sua ultima uscita. Sono felice abbia portato con sé questo bel ricordo. Uomo generoso, non si tirava mai indietro”.

Anche la Federazione Italiana Sport Invernali si è unita al grave lutto che ha colpito la famiglia Pasini, porgendo loro le più sentite condoglianze. I funerali del 76enne si sono svolti nella mattinata di sabato 23 novembre, alle ore 10:30, a Gromo. Tantissimi sono coloro che hanno voluto rendergli omaggio e dare l’ultimo saluto ad un uomo che è rimasto nel cuore di moltissime persone e sportivi.