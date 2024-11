Napoli-Roma 1-0, Lukaku fa volare Conte: Ranieri ko

Al Diego Armando Maradona basta un gol di Romelu Lukaku nel secondo tempo per regalare i 3 punti ad Antonio Conte e il suo Napoli nel big match contro la Roma. Ko alla prima per Claudio Ranieri.

Napoli-Roma, le ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

La partita

Parte forte il Napoli subito pericoloso con Kvara dopo 2 minuti. Di Lorenzo arriva in area sulla destra e mette in mezzo per il georgiano che, solo vicino al secondo palo, di testa manda incredibilmente fuori. Risposta Roma al 23′ con Pisilli. Squillo giallorosso con il suo giovane talento, che calcia dalla distanza ma è un tentativo centrale per Meret. Napoli pericoloso ancora due volte, prima al 24′ e poi al 26′. A provarci è sempre McTominay. In chiusura di prima frazione è poi ancora Kvara a sfiorare l’1-0. Di Lorenzo crossa dalla linea di fondo per il georgiano, che sta per calciare solo in area se non fosse per il provvidenziale arrivo di El Shaarawy che gli nega tale opportunità. 1-0 che arriva al 55′, a segnare è Lukaku. Di Lorenzo irrompe in area sulla destra, appropriandosi di un pallone che stava per stoppare Angelino. Passaggio al centro per Lukaku, non contenuto al meglio da Hummels e abile con una zampata a trafiggere Svilar. 3 minuti ed è il subentrato Baldanzi(al posto di El Shaarawy) a sfiorare il pari. Imbucata di Cristante sulla sinistra in area per Angelino, palla in mezzo per l’ex Empoli che conclude alto da buona posizione. Al 66′ è poi Dovbyk ad avere la più grande chance per la Roma. Punizione dalla trequarti sinistra battuta da Angelino, Dovbyk colpisce di testa e centra il legno. a Meret battuto. All’ultimo istante Neres sfiora poi il 2-0. Match che termina con la vittoria del Napoli, nuovamente primo in classifica.