Pecco Bagnaia lo ha ammesso, scelta inattesa: i tifosi restano a bocca aperta

Arriva l’ammissione di Francesco “Pecco” Bagnaia, e i tifosi sono rimasti sorpresi: tutti rimangono a bocca aperta

Gli ultimi due anni difficilmente potrà mai dimenticarli visto che ha letteralmente dominato nel mondo della MotoGp, tanto da conquistare il trono. In questa stagione, però, ha dovuto cedere il passo a Jorge Martin che ha vinto il suo primo titolo mondiale, anche meritatamente. Ovviamente stiamo parlando di Francesco Bagnaia, ma per tutti è semplicemente “Pecco”.

C’è delusione, su quello non ci sono dubbi, nelle parole del nativo di Torino nel corso della conferenza stampa, subito dopo aver terminato i test con la Ducati. Il classe ’97 ammette la sconfitta e, soprattutto, afferma che ha perso per errori suoi che ha commesso in pista. Anche se comunque nulla potrà cancellare quanto di buono fatto fino ad ora visto che afferma di sentirsi comunque orgoglioso di quello che ha realizzato, soprattutto con l’aiuto del suo team.

Vietato, quindi, parlare di sconfitta per Bagnaia: ma un insegnamento a fare del suo meglio. Magari proprio a partire dalla prossima stagione: “Per me il risultato non è affatto una sconfitta visto che imparo dai miei errori” ha affermato il 27enne. Tanto è vero che ha già in programma il suo reale obiettivo il prossimo anno: conquistare il terzo titolo della sua carriera in MotoGp.

Bagnaia, i tifosi rimangono spiazzati: arriva l’annuncio

Bagnaia inoltre, nel corso della conferenza stampa, ha voluto citare come esempio il suo futuro compagno di squadra, Marc Marquez: “Se guardiamo le sue statistiche, dopo aver trionfato in due occasioni al Mondiale, ne ha perso uno nel 2015. Successivamente ne ha vinti altri quattro di fila”. Insomma, non vede l’ora di scoprire cosa gli riserverà il futuro. I suoi tifosi possono stare tranquilli: Bagnaia, infatti, ha affermato di voler continuare a gareggiare per i prossimi 8 anni, massimo 10.

Ovviamente con l’obiettivo di continuare a migliorare e di essere sempre più veloce rispetto ai suoi avversari. Gli obiettivi sono fin troppo chiari: aumentare il numero di vittorie dei Mondiali. Anche se ci sono ancora un bel po’ di cose da migliorare.

Tra queste le troppe cadute: “Ci sono stati troppi contatti con altri piloti. Come a Portimao sono caduto dopo essere entrato in contatto con Marquez. Stessa cosa a Jerez con Binder e poi ad Aragon con Marquez. Errori miei, avrei potuto evitarli” ha concluso Pecco.