“Perso un pezzo di cuore”, Federica Pellegrini svela il suo dolore: il ricordo

Protagonista di “Ballando con le Stelle”, Federica Pellegrini ha svelato tutto il suo dolore: il ricordo è struggente

Federica Pellegrini è una leggenda del nuoto italiano. Fonte di ispirazione per tutte le altre ragazze che si cimentano in questo sport, la Divina si è ritirata ad inizio 2021, lasciando un segno indelebile con i traguardi raggiunti che difficilmente potranno essere eguagliati.

Dopo il ritiro, è iniziata un’altra vita per la Pellegrini che ha raccontato tutto quello che ha vissuto nei suoi anni agonistici nella sua autobiografia Oro. Il ritiro, come da lei stessa ammesso, è stata quasi una liberazione per la Pellegrini che può finalmente godere una vita diversa, lontano dai riflettori, ma neanche troppo.

Lo scorso anno, infatti, la Divina è stata protagonista assieme al marito Matteo Giunta nel reality Pechino Express arrivando seconda. Ora invece è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, programma in onda su Rai 1. L’ex nuotatrice gareggia in coppia con Angelo Madonia ed è sempre più apprezzata per le sue performance. Proprio in una delle puntate più recenti di Ballando, la Divina ha emozionato tutti gli spettatori, rivelando il suo dolore per la morte del suo ex allenatore Alberto Castagnetti, scomparso nell’ottobre del 2009.

Alberto Castagnetti, il ricordo della Pellegrini: l’ex nuotatrice commuove tutti

Fondamentale nella sua carriera di atleta, Alberto Castagnettivive perennemente nei ricordi di Federica Pellegrini. La campionessa olimpica ha ribadito come grazie a lui ha capito cosa volesse dire veramente essere un’atleta di grande livello.

Quando Castagnetti è morto, la Pellegrini aveva solo 21 anni ed ha raccontato come in un attimo si sentì sola: ” Io avevo 21 anni, al massimo del mio percorso di atleta ed anche del mio rapporto affettivo, allenatore atleta. In un secondo lui non c’era più ed io ero da sola. Sono quelle persone che quando se ne vanno un pezzo di cuore va via con loro.” ha dichiarato commossa, emozionando tutti.

Per cercare poi di stemperare il momento, la Pellegrini ha svelato che, se Castagnetti l’avesse vista partecipare a Ballando con le Stelle, avrebbe riso di sana pianta. Un ricordo struggente quello dell’ex campionessa olimpica e del mondo sui 200 metri stile libero che non può non ricordare con affetto colui che ha contribuito a molti dei suoi trionfi.