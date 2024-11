Rivoluzione Ferrari, colpo di scena Leclerc: ora non ci sono più dubbi

Parte la rivoluzione in Ferrari in vista della prossima stagione, clamoroso colpo di scena per Leclerc: cambia tutto, ora non ci sono più dubbi

La stagione 2025 in casa Ferrari è già cominciata. E forse anche da molto tempo. Per certi versi, si potrebbe dire che a Maranello stanno pianificando il prossimo anno già da quando, all’inizio di questo 2024, è stato annunciato l’arrivo di un pilota come Lewis Hamilton. A prescindere dall’attesa spasmodica per il sette volte iridato, è chiaro però che la rivoluzione in casa rossa toccherà ogni aspetto e coinvolgerà tutti, compreso Charles Leclerc.

Se negli scorsi mesi in Ferrari hanno dovuto lavorare per rendere la SF-24 competitiva già in questa stagione, lanciando un autentico guanto di sfida alle rivali più importanti, su tutte la Red Bull, in questa fase finale del Mondiale è chiaro che buona parte degli sforzi siano già rivolti al 2025.

Lo dimostra il fatto che a Las Vegas la Rossa si è presentata con un cambiamento importante, un fondo tutto nuovo per verificare la corrispondenza tra gli strumenti di progettazione e la pista, giudice ultimo di ogni aggiornamento in un mondo come quello della Formula 1, in cui un dettaglio anche infimo può fare tutta la differenza.

Ferrari, rivoluzione in vista: cambia tutto nel 2025, Leclerc è avvisato

Per il momento la prova del nuovo fondo è stata fatta, in realtà, solo sulla monoposto guidata da Carlos Sainz, e solo nelle FP1, come confermato da ‘Formulapassion’. Non per una bocciatura, ma perché questi aggiornamenti servivano esclusivamente a raccogliere dati in vista della prossima stagione.

La sensazione è che infatti a Maranello tutti siano ormai focalizzati solo sulla stagione che verrà, come d’altronde lo stesso Sainz, che tra poco potrà tuffarsi ufficialmente nella sua nuova avventura in Williams.

In un certo senso, a Las Vegas il pilota spagnolo ha quindi lavorato anche per Leclerc. Avendo il monegasco ancora qualche obiettivo da dover inseguire in questo 2024, non è stato coinvolto nel test in questione, per non compromettere la sua preparazione al gran premio in programma nella città del Nevada.

Ma è ormai chiaro che in Ferrari la testa è rivolta con forza al prossimo anno, e che i dati raccolti in questa stagione, anche nelle ultime gare, potrebbero rivelarsi preziosi per realizzare una vettura in grado di permettere a Leclerc e a Hamilton di competere per i massimi traguardi.

Perché a Maranello nessuno vuole deludere le aspettative ed è chiarissimo che nel 2025, con una squadra sulla carta formata da due dei migliori piloti del lotto, riuscire a gareggiare per il titolo mondiale fino alle ultime gare non sarà una possibilità, ma un obbligo.