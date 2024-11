ESCLUSIVA SI Djuric ancora in gol, il retroscena: il Milan fece un sondaggio prima di prendere Jovic

Ancora un gol per Milan Djuric che è valso un importante punto per il Monza in ottica salvezza, a Torino contro i granata di Vanoli. Il rendimento in crescendo del gigante bosniaco è sicuramente una delle poche note liete della squadra di Nesta in questo inizio di stagione.

In Brianza Djuric è arrivato solo lo scorso gennaio, per quella che rappresenta una delle migliori occasioni in carriera, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, prima di questo trasferimento si era aperta per lui una possibilità in un club ancora più grande. Risale all’estate prima: il Milan cercava un vice-Giroud e fra i candidati c’era anche lui, allora in forza all’Hellas Verona. Alla fine le cose si fermarono ad un sondaggio fatto dai rossoneri, prima che la dirigenza vide aprirsi la possibilità di affondare il colpo con Luka Jovic, sul quale ricadde la scelta.