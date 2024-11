Gianluca Vialli, spunta un retroscena commovente: Italia intera senza parole

Spunta un retroscena molto commovente su Gianluca Vialli, cui presto sarà dedicata un’altra iniziativa per celebrarne il ricordo

Da quando Gianluca Vialli ci ha lasciati, il suo ricordo rivive costantemente in chi l’ha conosciuto e apprezzato. L’ex attaccante è rimasto nel cuore davvero di tutti, riuscendo ad unire anche tifoserie storicamente rivali nel suo nome. Sono diverse le iniziative in sua memoria che riguardano in primis le squadre dove ha giocato.

Vialli è rimasto nel cuore di tutti i tifosi delle squadre in cui ha giocato ovvero Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e naturalmente Nazionale. Quello che colpiva dell’ex attaccante era il suo grande cuore, il suo carisma, l’uomo che c’era dietro al campione. Virtù che tutti hanno celebrato e nessuno ha dimenticato. Il ricordo di Vialli vive costantemente e lo dimostra un’altra iniziativa a lui dedicata, già apprezzatissima.

Vialli, gesto clamoroso in suo onore: il retroscena è commovente

Vialli era nato a Cremona, la sua città, dove ha iniziato a giocare al calcio e si è imposto prima di passare alla Sampdoria e poi la Juve. Proprio in grigiorosso ha avuto inizio la sua favolosa carriera e ora la sua città natale è pronta a celebrarlo di nuovo.

Si tratta di un concerto di violino per ricordare la figura dell’ex attaccante. L’evento, denominato “Stradivari per Vialli”, è stato presentato al Belvedere di Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. Il concerto andrà in scena sabato 23 novembre all’Auditorium ‘Arvedi’, all’interno della sede del Museo del Violino di Cremona. Ci sarà però un’anteprima a Milano il 19 novembre alle 21 nella Sala d’Oro della Società del Giardino a Palazzo Spinola.

Nella conferenza di presentazione, oltre all’assessore Caruso, era presente (tra gli altri) anche Riccardo Vialli, nipote di Gianluca. Le sue parole hanno colpito tutti i presenti: “La nostra famiglia è orgogliosa di ricevere questo meraviglioso evento per la seconda volta in onore di Gianluca. Lo ricordiamo non solo come sportivo ma prima di tutto per l’uomo di cultura che è stato. Grazie al suo impegno, uno Stradivari è tornato nella sua città.”

Riccardo Vialli si riferisce a una raccolta fondi che coinvolse cittadini e imprenditori locali per riportare a Cremona uno Stradivari Vesuvius 1727. Anche Vialli ha contribuito in modo decisivo all’iniziativa e ora il violino è presente nel museo dedicato della città lombarda.