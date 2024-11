Domani sera il Milan sarà impegnato sul campo dello Slovan Bratislava: una partita molto importante per le ambizioni in Champions League da parte della formazione di Paulo Fonseca. In attesa della conferenza stampa di questa sera, che potrebbe sciogliere ulteriori dubbi, ecco le probabili scelte da parte del tecnico rossonero.

La probabile formazione del Milan

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 11 Pulisic 10 Leao

90 Abraham