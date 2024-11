Milan, Fonseca: “Se Leao riposa lo decido domani”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa dal “National Stadium” di Bratislava alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la quinta giornata della Champions League Phase. Ecco le sue parole.

C’è il rischio di sottovalutare la partita: “Mi aspetto di no. Abbiamo parlato di quanto sia importante vincere domani. È importante per noi avere l’atteggiamento giusto per vincere, non possiamo sottovalutare lo Slovan“.

Leao può riposare: “Non lo so, vediamo domani. Rafa sta bene. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, metterò ovviamente la squadra per vincere. È una possibilità che Leao non giochi, come è possibile che giochi“.

Il Milan ci sta dimostrando che anche una serata di gala, come contro la Juventus, può andare meno bene. Lei ha capito quale sia il vero Milan in questo momento della stagione: “Quello che io so in questo momento è che contro le grandi squadre siamo stati una squadra che ha fatto bene e che ha fatto meno bene contro le “piccole”. Lavoriamo per essere una squadra con l’atteggiamento e le ambizioni fatte vedere contro le grandi squadre, lavoriamo per essere sempre la stessa squadra“.

Non è che la Champions ha una chiave di lettura diversa con le piccole squadre: “Sì, penso di sì. La Champions è la Champions. A tutti piace stare in queste partite, la motivazione è maggiore. Mi aspetto che domani possano giocare la Champions con questa motivazione“.

Come ha visto la squadra dopo la Juventus: “Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto meno bene. Abbiamo fatto diverse cose meno bene. La dimensione delle cose nel Milan mi sembra diversa. Guardo tutti i weekend partite come quella di sabato, sembra che un pareggio sembra una sconfitta per il Milan, mentre una vittoria per altre squadre. L’importante è che la squadra stia bene“.

Domani si aspetta una squadra col fuoco dentro: “Oggi abbiamo parlato di come può essere importante la Champions per noi con queste partite. Penso che abbiamo la possibilità di vincerle. Abbiamo parlato tra noi di quanto sia importante vincere domani per il futuro della nostra squadra nella competizione. Dobbiamo avere questa ambizione e motivazione sempre“.