Venezia-Lecce, le scelte ufficiali di Di Francesco e Giampaolo

Alle 20.45 scenderanno in campo Venezia e Lecce per l’ultimo match della 13^ giornata di Serie A. Gara fondamentale per entrambe nella lotta salvezza. Ecco le formazioni ufficiali. Nel Venezia Pohjanpalo e Oristanio davanti, c’è Ellertsson a sinistra. È il primo Lecce di Giampaolo, davanti c’è sempre Krstovic. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 con Dorgu e Pierotti sugli esterni in attacco. Panchina per Marchwinksi e Rebic.

Venezia-Lecce, gli schieramenti