Aston Villa, Pau Torres: “Juve favorita, Vlahovic uno dei migliori al mondo”

Pau Torres, difensore dell’Aston Villa, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions contro la Juve: “Nella ultime partite non abbiamo raccolto i risultati che speravamo, stiamo lavorando duro per poter tornare su buoni livelli. Contro la Juve non sarà semplice, come contro il Bayern. Sono favoriti per domani. Con il Bruges abbiamo perso una bella occasione, domani però giochiamo in casa e sappiamo quanto conti questo aspetto”.

“Vlahovic è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Se non ci sarà domani poco impoeta: la Juve è una squadra con tante alternative forti. Siamo comunque pronti per questa sfida, abbiamo lavorato duro per prepararci”.

“Vogliamo divertirci e divertire il pubblico. Siamo concentrati per questa sfida, per ritrovare una vittoria che ormai dura da tanto tempo”.

“La Juve è una squadra forte, che gioca bene, con un ottimo allenatore. Vince quasi sempre un titolo a stagione, cerca di controllare sempre le partite”.