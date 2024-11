Atalanta a ritmi elevati, Gasp prepara la ricetta per la continuità europea

Se diamo uno sguardo ai risultati recenti dell’Atalanta, beh, non possiamo che constatare un rendimento sempre più mozzafiato. I numeri non mentono mai e la Dea continua a correre fortissimo. Sono 9 le vittorie nelle ultime 10 partite disputate, considerando campionato e Champions League. La squadra di Gasperini, quando ha conquistato il bottino pieno, ha sempre segnato almeno due gol e dopo l’acuto di Parma si prepara per espugnare Berna, battendo lo Young Boys.

Gara di fondamentale importanza, che precede un trittico pauroso che vedrà l’Atalanta affrontare Roma, Milan e Real Madrid nel giro di una settimana.