Inter bella e sprecona, con il Lipsia la decide un autogol: 1-0, notte in vetta in Champions League

Siamo alle solite: l’Inter domina, segna, non chiude la partita e poi soffre oltre a quanto non meritasse di fare. Ma vince e conquista tre punti, contro il Lipsia, che sono pesantissimi in ottica-qualificazione: ora gli ottavi sono davvero ad un passo. Decide un autogol di Lukeba. La classifica ora dice: Inter a quota 13, in vetta solitaria alla classifica di Champions, in attesa delle avversarie.

Fin dal primo minuto è stato un monologo nerazzurro, con il solo Openda a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria nella prima frazione di gioco. Ci provano Lautaro e Dimarco senza troppa pericolosità, poi al 27′ su cross dello stesso esterno Lukeba devia goffamente nella propria porta.

Tegola per Inzaghi: Pavard esce per infortunio muscolare sostituito da Bisseck. Nella ripresa entra Sesko per il Lipsia. Dumfries sfiora il raddoppio al termine di una grande azione, ma manda largo. Poi Taremi ci prova di testa, mandando alto. Il dominio nerazzurro non porta ad altri gol, così i tedeschi provano a dire la loro. Prima Kampl manda alto di poco, poi Nusa semina il panico e Sommer gli dice di no. L’Inter nell’ultimo quarto d’ora si schiaccia più del previsto, Inzaghi pensa anche alla Fiorentina e toglie in serie Bastoni, Calhanoglu e Lautaro, inserendo Carlos Augusto, Mkhitaryan e Thuram. Nusa continua a sprintare, ma stavolta la difesa nerazzurra non rischia più del dovuto nel finale ed evita beffe già viste in questo inizio di stagione.