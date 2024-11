Inter, Inzaghi non si pone limiti: “Puntiamo alla finale di Champions. Gol Mkhitaryan? Era regolare”

L’Inter vince in Champions League contro il Lipsia: basta l’autorete di Lukeba. I nerazzurri sono ora primi in classifica per una notte. Al termine del match, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport: “C’è soddisfazione, sapevamo quanto fosse importante stasera, il Lipsia anche se è a zero punti è una squadra di valore. Era in testa fino a qualche settimana fa in Bundesliga, abbiamo fatto una bella partita, non è semplice con loro. L’unico neo è di non aver fatto il secondo gol. A parte una parata di Sommer, la squadra ha sofferto poco”.

La classifica dice che siete primi.

“C’è soddisfazione, ma per arrivare fra le prime 8 manca un passettino. Ora il Leverkusen, poi Sparta Praga e Monaco, abbiamo fatto un ottimo percorso senza prendere gol, c’è soddisfazione, ma non è ancora finita. Abbiamo fatto un passo avanti, temevo il Lipsia”.

L’obiettivo è tornare in finale?

“E’ l’obiettivo di tutte le squadre, a maggior ragione per chi come me allena l’Inter. C’è tanta concorrenza, non è semplice soprattutto giocando ogni 2 giorni e mezzo. Questi ragazzi ce la mettono tutta e c’è grande disponibilità da parte di tutti”.

Piccola lacuna: l’imprecisione negli ultimi metri.

“Sono d’accordo, c’è stata l’occasione di Dumfries ad inizio secondo tempo che avrebbe indirizzato la partita in un altro modo, poi il gol annullato a Mkhitaryan che mi sembrava regolare, anche se questi episodi ci stanno. Abbiamo battuto un avversario di valore, Openda è molto forte, così come Sesko e Nusa per esempio”.

Come mai il calo negli ultimi 20 minuti?

“Non avendo fatto il secondo gol, negli ultmi minuti ci siamo un po’ abbassati, non dimentichiamoci che il nostro avversario aveva messo Sesko. Per i cambi: giocando ogni 2 giorni e mezzo bisogna cercare di far giocare più calciatori possibile. Stasera abbiamo avuto un problemino per Pavard, speriamo di riavercelo a breve”.

Gli strumenti per capire chi può giocare o no?

“Ci sono degli strumenti che la mattina stessa ti dicono come al di là del nostro occhio se un giocatore ha re