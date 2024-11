Inter, Pavard sul Lipsia: “Li conosco dai tempi del Bayern: hanno talento”

Alle 21 Inter-Lipsia, match valido per la quinta giornata di Champions League. Nel corso del prepartita di Sky Sport è intervenuto il difensore nerazzurro Benjamin Pavard.

Vincere significa mettere un piede negli ottavi di finale?

“Certamente, è una partita importante come in tutte le partite, non dobbiamo metterci eccessiva pressione, ma ho fiducia e speriamo di poter festeggiare”.

Che ne pensi del Lipsia?

“Conosco il Lipsia dai tempi del Bayern, è un’ottima squadra anche se ha zero punti ed in alcune partite non meritava di perdere. Hanno talento. Sarà una grandissima partita”.