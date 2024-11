Lille, Genesio sfida Italiano: “Risultati ingannevoli: ha giocatori forti come Castro. Zeghrova? Ci sarà”

Il tecnico del Lille Bruno Genesio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che i francesi disputeranno domani contro il Bologna, allo stadio Dall’Ara.

Ecco le sue parole: “Il Bologna ha raccolto risultati che possono ingannare, perché ha individualità forti, ha un attaccante forte come Castro, ci aspettiamo un match difficile come tutti gli altri di Champions, come contro Juve, Atletico, Real e Sporting. Sarà una squadra molto difficile da affrontare. Non ha segnato ancora ma ci sarà da stare attenti”.

Su Zeghrova: “Ha viaggiato con noi ed è disponibile per domani. Angel Gomes è indisponibile e non sarà con noi fino alla pausa invernale, non ci sono altri nuovi infortunati.