Lipsia, Sesko out con l’Inter. Rose: “Deve migliorare. Thuram? Per me come un figlio”

Il tecnico del Lipsia, Marco Rose, ha parlato a Sky Sport nel corso del prepartita della sfida che sta per affrontare contro l’Inter.

André Silva per Sesko, perché?

“Merita di giocare per il buon allenamento che ha fatto. Sesko è importante, ma è giovane, deve migliorare la fiducia in sé stesso per giocare e decidere sempre, per questo ho pensato di farlo riposare”.

Hai giocato contro Inzaghi 7 anni fa, ricordi?

“Non ho avuto tempo di rivederla, ma ho studiato l’Inter”.

Sommer e Thuram hanno giocato con lei.

“Sommer è un bell’uomo, Thuram anche (ride, n.d.r.) e sono grandi giocatori. Tikus è come un figlio per me”.