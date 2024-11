Marcell Jacobs mai visto così: tifosi senza parole

Sorpresa Marcell Jacobs, l’atleta azzurro lascia tutti a bocca aperta: le immagini dell’oro di Tokyo sono da favola

Se c’è un atleta italiano che ha dimostrato un’incredibile resilienza, una forza d’animo eccezionale e anche una volontà di andare oltre i propri limiti, quello è sicuramente Marcell Jacobs. Involuto dopo l’oro di Tokyo, in questo 2024 lo sprinter si è presentato alle Olimpiadi di Parigi in grande spolvero, andando non lontano da una medaglia che avrebbe sicuramente meritato. Messe da parte per un attimo le emozioni dell’atletica, Jacobs nelle ultime ore si è però voluto dedicare ad altro, e ha sorpreso tutti i suoi tifosi.

Che nella vita di un atleta come Marcell possa, o anzi debba, esserci qualcosa oltre l’atletica è naturale. D’altronde, mai come in queste ultime settimane l’atleta azzurro ha ricominciato a lavorare in maniera dura e severa, mettendosi di nuovo in gioco per cercare, nonostante abbia già compiuto 30 anni, di poter trovare una condizione tale da sognare un’altra Olimpiade a Los Angeles.

Un progetto a lungo termine sicuramente difficile, ma non impossibile secondo Jacobs, che di recente ha rilanciato le sue ambizioni affermando di voler migliorare il suo 9″85, incoraggiato anche dal fatto che con questo stesso cronometro sarebbe salito sul podio in ogni altra finale olimpica, esclusa appunto quella di Parigi.

La sensazione, nella sua mente e nel suo cuore, è che abbia quindi ancora qualcosa da dare al mondo dello sport e al mondo dell’atletica. Ma in attesa di nuove possibilità di mettersi alla prova, ha sfruttato questo periodo di pausa per dedicarsi ad altre passioni, e per una volta ha lasciato tutti a bocca aperta con un look davvero inedito.

Jacobs sorprende i tifosi: immagini incredibili

Tra gli sport più adrenalinici e coinvolgenti la Formula 1 occupa ancora un posto speciale nel cuore di tantissimi tifosi, anche vip. Lo stesso Marcell Jacobs ha dimostrato di essere un amante del motorsport, e soprattutto un grande tifoso della Ferrari.

Non poteva quindi mancare a uno degli ultimi appuntamenti stagionali, il Gran Premio di Las Vegas. Un’occasione per vedere da vicino le splendide monoposto protagoniste di questo 2024 e per poter lanciare il proprio incoraggiamento all’intera scuderia di Maranello, ancora in corsa per un titolo costruttori che, considerando la frenata delle McLaren in Nevada, è ancora assolutamente possibile.

“Bisogna giocarsi questo titolo fino in fondo“, ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky’ Jacobs, presente nel paddock per motivi di pura e semplice passione, ma anche per ragioni di sponsor. Lo sprinter ha infatti approfittato di questa tappa americana del mondiale di Formula 1 per mostrarsi in una tenuta assolutamente inedita.

Insieme alla moglie Nicole Daza si è infatti presentato a Las Vegas con un look inedito, decisamente più adatto alle corse della Formula 1 che non al mondo dell’atletica.

Marcell Jacobs and Nicole Daza at the F1 Las Vegas Grand Prix wearing

AWGE X Puma – A$AP Rocky pic.twitter.com/e235tbfCus — 𝕵𝖆𝖘 (@ririnavybih) November 24, 2024

In un’occasione così speciale, ha potuto sfoggiare un look di un noto sponsor tecnico, in collaborazione con uno dei grandi nomi della musica rap americana, A$AP Rocky. E in questa versione assolutamente inedita ha lasciato, ancora una volta, a bocca aperta tutti i suoi fan.